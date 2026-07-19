Zwarte Cross wil stunt doen die nog nooit eerder is vertoond

LIEVELDE - Bezoekers van de Zwarte Cross kunnen dit jaar tijdens het festival een spectaculaire stunt verwachten. De organisatie heeft plannen aangekondigd voor een katapultsprong van ruim 75 meter over de Megatent. Volgens de organisatie is zo'n sprong nog nooit eerder uitgevoerd.

De stunt wordt uitgevoerd door freerunners en stuntmensen Noa Diorgina Man en Jim van Nes. Zij worden afzonderlijk gelanceerd met een speciaal ontworpen katapult en vliegen daarbij over de Megatent heen. Dat is met plaats voor 12.000 bezoekers het grootste overdekte podium van het festival.

Sprong van 75 meter

De stunt is niet alleen ver, maar ook hoog. Volgens de organisatie bereiken de deelnemers een hoogte van ongeveer 35 meter. De vlucht door de lucht duurt naar verwachting tussen de vijf en acht seconden. Daarbij kunnen snelheden tot 185 kilometer per uur worden gehaald.

De katapult is speciaal voor de Zwarte Cross ontwikkeld. Het apparaat lijkt volgens de organisatie op een middeleeuwse trebuchet, maar wordt aangedreven door elektromotoren. De landing vindt plaats in een grote airbag.

De krachten die tijdens de lancering vrijkomen zijn fors. De stunters krijgen volgens de organisatie te maken met een belasting tot 8G. Dat is vergelijkbaar met de krachten die straaljagerpiloten tijdens scherpe manoeuvres kunnen ervaren.



Voor de stunt heeft de organisatie twee bekende namen uit de freerunwereld gestrikt. Noa Diorgina Man won onder meer goud en zilver tijdens de Wereldspelen van 2022 en geldt als een van de succesvolste Nederlandse freerunners. Ook Jim van Nes heeft zijn sporen verdiend in de sport. Hij nam deel aan internationale freerunwedstrijden en werkt daarnaast als stuntman.



De Zwarte Cross staat al jaren bekend om opvallende stunts naast het muziekprogramma. Eerdere edities kenden onder meer motorsprongen over podia, spectaculaire backflips en andere recordpogingen.

Volgens de organisatie past de katapultsprong daarom goed bij het karakter van het festival, waar muziek, motorsport, theater en spektakel samenkomen.

De Zwarte Cross vindt dit jaar plaats van 16 t/m 19 juli in Lichtenvoorde. In 2025 trok het festival nog 277.000 bezoekers. Het thema van de komende editie is: 't Geet Hier Spoken!. Dat motto moet volgens de organisatie uitstralen dat het festivalterrein vier dagen lang volop bruist van actie en spektakel.

Reacties

19-07-2026 13:56:03 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.383

OTindex: 98.935

"Technisch is de stunt wederom goed verlopen", meldt Zwarte Cross op Instagram.

Het is maar hoe je goed definieert.. @Grouse : allebei gewond, maar …”Het is maar hoe je goed definieert..

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