Poging bankroof met gestolen kitten

Dit geloof je niet: in Beltsville (Maryland) is een man op een wel héél bizarre manier binnengestapt bij een bank. Zijn geheime wapen? Een gestolen kitten!



Het begon allemaal bij dierenwinkel Pet Supplies Plus aan Baltimore Avenue. De man – type licht shirt en zwarte muts – liep de zaak binnen, griste de drie maanden oude, zwart-witte kitten Magnolia mee uit het adoptieverblijf en rende direct door naar de PNC Bank in hetzelfde winkelcentrum.



Binnen bij de bank liep hij met het katje in zijn armen op een medewerker af met de legendarische vraag: "Kun je dit vasthouden?" Daarna schoof hij een briefje over de balie met de boodschap dat hij al het geld wilde hebben.



Ondertussen was de dierenbescherming al in paniek gebeld door de winkel. Toen zij bij de bank aankwamen, stond het daar al vol met politieauto's. Agenten waren er gelukkig binnen een paar minuten bij en hebben de man ter plekke in de bank in de boeien geslagen.



Volgens de manager van de dierenwinkel was de dader trouwens een bekende. Hij kwam bijna dagelijks over de vloer en liep dan altijd meteen naar exact deze kitten. Die dag zag hij zijn kans schoon toen er even niemand achter de kassa stond. Wat de man precies bezielde en wat zijn straf wordt, moet nog blijken.

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