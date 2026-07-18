Buschauffeur die pikante foto's aan collega's stuurde onterecht ontslagen

De Rotterdamse vervoersmaatschappij RET heeft een buschauffeur op staande voet ontslagen, omdat hij seksueel getinte foto's en berichten aan vrouwelijke collega's stuurde. Volgens de rechter is dat een te zware straf. De werkgever moet de man nu ruim zesduizend euro aan ontslagvergoedingen betalen.



Dat blijkt uit een afgelopen week openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Rotterdam.



De man ging vorig jaar september aan de slag als buschauffeur in opleiding bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. Halverwege november meldde hij zich ziek, en ging twee weken later re-integreren in een administratieve functie.



Enkele dagen later, eind november, beklaagden twee nieuwe vrouwelijke medewerkers zich bij het bedrijf over 'grensoverschrijdend en seksueel ongewenst gedrag' van de man.



Hij zou de vrouwen een geluidsopname van een hijgende vrouw en seksueel getinte foto's hebben gestuurd. Daarop zou hij schaars gekleed, onder meer in een string, hebben gestaan. Volgens de vrouwen hadden zij zich daardoor 'onveilig, geïntimideerd en zeer ontdaan' gevoeld.



Het vervoersbedrijf vroeg de man daarop om uitleg. Toen hij niet op dat gesprek wilde verschijnen, ontsloeg de werkgever hem diezelfde dag op staande voet.



De man vond dat hij onterecht was ontslagen, en stapte naar de rechter. In de eerste plaats wees hij erop dat zijn collega's hadden kunnen weten dat hij niet op vrouwen viel.



Verder voerde hij aan 'uitermate amicaal en vriendelijk' contact met hen te hebben gehad, en dat zij 'actief en zonder terughoudendheid aan de communicatie en het ‘spel’ hadden deelgenomen'. Uit hun conversaties blijkt volgens de man nergens dat de vrouwen zich onveilig of geïntimideerd hadden gevoeld.



Ook benadrukte de man dat hij de vrouwen niet rechtstreeks foto's had gestuurd. Ook zei hij dat het niet ging om zeer expliciete seksuele foto's, zoals zogenoemde dickpics. Hij zou de vrouwen slechts toegang hebben gegeven tot zijn account met Snapchat Stories, waarop ook enkele foto's stonden waarop 'zijn homoseksuele geaardheid naar voren komt'.



De verzonden geluidsopname van een kreunende vrouw zou volgens de man passen 'in de speelse setting waarin zij met wederzijdse instemming communiceerden'.



Uit een gisteren openbaar geworden uitspraak blijkt dat de Rotterdamse kantonrechter vindt dat de gedragingen van de man desalniettemin niet door de beugel konden. In de eerste plaats was het 'laakbaar' dat de man de telefoonnummers van de vrouwen van een interne lijst van de werkgever had gehaald.



Ook rekende de kantonrechter hem aan dat hij de vrouwen niet van tevoren op de hoogte had gesteld dat zijn Snapchat-account seksueel getinte foto's bevatte. Foto's die zij mogelijk aanstootgevend zouden vinden. De opname van de kreunende vrouw noemt de rechter wel degelijk seksueel grensoverschrijdend. Samenvattend concludeert de rechter dat de man zich 'bepaald niet heeft gedragen als een goed werknemer'.



Toch vindt de rechter het ontslag op staande voet te streng. Hierdoor verloor de man niet alleen zijn inkomen, maar ook het recht op een WW-uitkering. Volgens de rechter had de RET moeten kiezen voor een minder zware maatregel, zoals een waarschuwing of een ontbindingsprocedure.



Omdat de man zijn baan bij de RET niet meer terug wilde, moet zijn ex-werkgever hem nu een reeks ontslagvergoedingen betalen. In de eerste plaats heeft hij recht op een reguliere transitievergoeding. Omdat hij nog maar kort in dienst was, bedraagt die een schamele 250 euro.



Wel moet de RET de ex-werknemer ook ruim 3500 euro aan salaris tijdens de opzegtermijn betalen. Ten slotte ontvangt de man een schadevergoeding wegens onterecht ontslag, van nog eens 2500 euro. Daarmee bedraagt de totale afkoopsom ruim 6250 euro.



Bovendien mag de werkgever die afkoopsom niet wegstrepen tegen opleidingskosten. De RET eiste dat chauffeur bijna 6400 euro aan opleidingskosten voor het behalen van een busrijbewijs zou terugbetalen. Dat hoeft hij van de rechter echter niet.

Reacties

18-07-2026 12:21:04 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.377

OTindex: 98.935



Dan vind ik ontslag ook extreem. Al had hij wel naar dat gesprek moeten gaan. Die vrouwen konden dan toch zelf kiezen of ze wel of niet op dat account keken?!Dan vind ik ontslag ook extreem. Al had hij wel naar dat gesprek moeten gaan.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.