Inspecteur van Politie blijkt lid criminele bende

17-07-2026 17:10:18

Zo hoog zijn de salarissen bij de politie helemaal niet. Ja, dan is het logisch dat die mensen een beetje bijverdienen. Nou en als dat dan kan bij een criminele bende, wat is daar nou op tegen? Ik verdien als Paus ook leuk bij als lid van de Maffia, en van de Camorra en de N'Drangheta ben ik zelfs erelid. (Of had ik dat als Paus zijnde beter niet kunnen vertellen? Nou ja, jullie houden het wel onder de pet, toch?)