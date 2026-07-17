Ongelooflijk maar waar. De Nationale Politie van Haïti (PNH) heeft op vrijdag 10 juli 2026 aangekondigd dat politie-inspecteur Rubenson ELCE is gearresteerd vanwege lidmaatschap van een bende. Foto
De criminele organisatie in kwestie werd ontmanteld in Pèlerin, Pétion-Ville. De politiedienst maakt duidelijk dat tijdens een grootschalige operatie in Pèlerin 5, gemeente Pétion-Ville, de politie een bende heeft opgerold die gespecialiseerd was in ontvoeringen en woninginbraken in verschillende wijken van de metropoolregio. En nog steeds binnen dit onderzoek, heeft de Centrale Directie van de Gerechterlijke Politie (DCPJ), via de Opsporing- en Interventiebrigade (BRI), op dinsdag 30 juni 2026 politie-inspecteur Rubenson ELCE gearresteerd, afkomstig uit de 18e lichting van de PNH, vanwege zijn lidmaatschap van deze bende. Wat het vervolg van het onderzoek betreft, wordt inspecteur Rubenson ELCE momenteel vastgehouden bij de DCPJ.Ook andere mensen worden in deze zaak onderzocht
Zo hoog zijn de salarissen bij de politie helemaal niet. Ja, dan is het logisch dat die mensen een beetje bijverdienen. Nou en als dat dan kan bij een criminele bende, wat is daar nou op tegen? Ik verdien als Paus ook leuk bij als lid van de Maffia, en van de Camorra en de N'Drangheta ben ik zelfs erelid. (Of had ik dat als Paus zijnde beter niet kunnen vertellen? Nou ja, jullie houden het wel onder de pet, toch?)
aan.