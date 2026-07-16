Te zien op Flightradar24: piloot spelt 'I'm bored' tijdens testvlucht

Een verveelde piloot heeft een route gevlogen die op de trackingtool Flightradar24 een bijzondere boodschap achterliet. Op de trackingwebsite is te zien hoe een piloot met zijn vliegtuig boven de grens tussen Engeland en Wales "I'm bored" (ik verveel me) wist te spellen.Uit de gegevens bleek dat het Ravenair-vliegtuig zaterdag om 11.25 uur vanuit Liverpool was opgestegen. Tijdens een vlucht van twee uur vloog het over de Wirral, Cheshire, Noord-Wales en de riviermonding van de Dee, waar de jonge piloot de boodschap uiteindelijk achterliet.Echt verveeld zal hij waarschijnlijk niet zijn geweest. De boodschap in de lucht werd gemaakt op een hoogte van ongeveer 335 meter met een snelheid van iets minder dan 100 knopen, aldus Flightradar24. The Guardian schrijft dat het de piloot in totaal zo'n 20 minuten kostte om de boodschap te formuleren.Volgens de luchtvaartmaatschappij was de piloot een vlieginstructeur die het toestel gebruikte voor een testvlucht nadat een onderdeel van het vliegtuig was vervangen. Hij zou dit deel van zijn vliegroute niet van tevoren hebben vastgesteld. Maar vervelende gevolgen van de stunt zal de piloot niet krijgen, aldus de operationeel manager van de betrokken vliegtuigmaatschappij, die zijn vliegkunsten prijst. "Hij vloog erg bekwaam."