Tieners breken in op highschool en schieten met zelfgemaakt plasmakanon

In de nacht van zondag 5 juli is de Smith High School in Greensboro, North Carolina, beschadigd geraakt tijdens een inbraak door middel van een zelfgebouwd plasmakanon. De politie van Greensboro reageerde rond 2.00 uur op een inbraakmelding bij het schoolgebouw aan de South Holden Road en trof de daders op het terrein aan. Door de inzet van het wapen raakte een plexiglazen deur beschadigd en vloog er een struik in brand, maar er vielen geen gewonden.



De autoriteiten hebben direct drie verdachten aangehouden. De 18-jarige Solomon Caravello-Bell en Chayce Harricharan zijn overgebracht naar de gevangenis van Guilford County. Zij worden geconfronteerd met zware aanklachten, waaronder zware diefstal door inbraak, samenzwering, kwaadwillig gebruik van explosieven, bezit van explosieven op onderwijsgrond en het bezit van een wapen van massavernietiging. De derde betrokkene is een minderjarige die na zijn arrestatie is overgedragen aan zijn ouders, waarna tegen hem een aparte jeugdrechtprocedure wordt opgestart.



De lokale autoriteiten nemen het incident met brand en explosieven op het schoolterrein uiterst serieus. Het politieonderzoek is nog in volle gang om eventuele extra betrokkenen op te sporen. Daarnaast onderzoekt de politie de exacte werking en de totstandkoming van het zelfgemaakte plasmakanon.

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