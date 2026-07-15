Bizon slingert toerist meters de lucht in bij aanval in Yellowstone

In het Amerikaanse Yellowstone-park is een toerist vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat een bizon hem ongeveer 2,5 meter de lucht in gooide. De man werd geraakt door de hoorn van een stier en kwam op zijn zij terecht.Het incident gebeurde op een camping in het beroemde natuurpark in de staat Wyoming. Fotograaf Mike MacLeod uit Montana filmde de aanval. Hij vertelde aan de lokale nieuwssite Cowboy State Daily dat de bizon "erg onrustig was en op alles en iedereen afging".MacLeod vertelt dat de bizon al eerder op de camping op mensen afstormde. Een groep kinderen die op afstand foto's maakte, kon op tijd wegkomen. Toen de kinderen waren gevlucht, bleef de bizon onrustig rondlopen.De man die later werd aangevallen liep met zijn kleinzoon over een weg. Op beelden van MacLeod is te zien dat de twee op voldoende afstand van de bizon staan. Ze stopten even om foto's te maken wanneer het dier op de grond ligt.De situatie verandert vervolgens wanneer een witte pick-uptruck in beeld verschijnt. "De bizon stormde op de pick-uptruck af. De bestuurder zag dat gebeuren en reed door. De bizon ging daarna naar de plek waar de man en de kleinzoon zich achter de bomen verborgen hielden", vertelt MacLeod.De kleinzoon wist weg te komen, maar de oudere man werd door het dier achtervolgd. De bizon raakte hem met zijn linkerhoorn bij zijn heup en gooide hem door de lucht. "Hij maakte een perfecte salto en landde op zijn zij", zegt MacLeod.Toen de man op de grond lag, bleef de bizon in de buurt staan. MacLeod besloot in te grijpen omdat hij bang was dat het dier de man opnieuw zou aanvallen. Hij stopte met filmen, rende op de bizon af en probeerde het dier af te schrikken. Meer omstanders deden hetzelfde, waarna de bizon wegrende.Hulpverleners van Yellowstone namen daarna de zorg voor het slachtoffer over. Zijn kleinzoon vertelde later aan MacLeod dat zijn grootvader ernstige verwondingen heeft en in kritieke toestand verkeert.Volgens MacLeod valt niemand iets te verwijten. Bezoekers hielden afstand en waarschuwden elkaar voor de bizon. "Ik zag niemand dichtbij komen. Mensen riepen: 'Pas op, er komt een bizon aan', en ze hielden afstand."De jaarlijkse paartijd van bizons kan een rol hebben gespeeld in het gedrag van het dier. Tussen juni en september kunnen mannetjes agressiever zijn doordat ze strijden om dominantie en vrouwtjes. "Je kon zien dat hij geagiteerd was en op alles en iedereen afging", zegt hij.Het is het tweede incident tussen een mens en een bizon in Yellowstone in een paar weken tijd. Op 26 juni raakte een 12-jarig kind gewond in het park door een aanval van een bizon.