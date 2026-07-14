Voetballers snijden gaten in dure schoenen om pijnlijke blessure te omzeilen

Ze verdienen miljoenen en toch lopen voetballers op het WK rond met gaten in hun sokken én schoenen. Wat op het eerste gezicht lijkt op een versleten tenue, blijkt een doordachte en bewuste keuze. Maar waar de bekende gaten in de voetbalsokken inmiddels al een traditie zijn, is er dit toernooi een opvallende trend doorgebroken: spelers die de hielen uit hun schoenen snijden.De trend van kapotte voetbalsokken is niet nieuw. Spelers als Jude Bellingham en Xavi Simons verschenen regelmatig aan de aftrap met kousen vol met gaten. De reden is dat moderne voetbalsokken zijn gemaakt van strak, synthetisch polyester dat strak om hun kuiten sluit. Om de compressie en de druk op de kuitspieren te verminderen, knippen spelers gaten in het textiel. Het doel hiervan is een betere bloedsomloop en minder kans op kramp, hoewel sportartsen benadrukken dat er geen medisch bewijs is dat dit echt helpt.Maar de schaar wordt tijdens het huidige WK ook in het harde materiaal van de schoen gezet. Voetbalfans keken vreemd op toen de Portugese aanvaller Pedro Neto het veld betrad met een reusachtig gat in de achterkant van zijn dure voetbalschoenen. De achterkant van zijn voetbalschoenen was vlak boven de zool volledig weggesneden, waardoor zijn sokken zichtbaar waren. Het bleek geen modebewuste keuze, maar een medische noodgreep.Topvoetballers hebben steeds vaker te maken met het zogeheten Haglund-syndroom. Dit is een pijnlijke, goedaardige botafwijking aan de achterkant van het hielbeen die uitsteekt. Wanneer de keiharde hielkap van een strakke, op de millimeter nauwkeurig ontworpen voetbalschoen constant tegen die bult drukt, ontstaat er een venijnige ontsteking aan de achillespees en de slijmbeurs. Iets dat voor sommige spelers een plek op de bank kan betekenen.Omdat de schoenen vanwege sponsorcontracten en strenge kledingrestricties niet zomaar vervangen mogen worden door een ander model, besluiten spelers – vaak geholpen door de medische staf – de druk fysiek weg te nemen. Door het harde plastic aan de achterkant simpelweg weg te snijden, krijgt de hiel de ruimte en kan de speler de wedstrijd spelen.Als het verschil tussen bank en basis in de details zit, blijkt dat geen enkele sok of schoen van driehonderd euro veilig is voor de schaar.