@BatFish
: Op een aantal plaatsen in mijn omgeving ken ik plaatsen waar een dergelijk snelheidsbeperking geldt. Veelal in dorpen waar ze het hele dorp op 30 gezet hebben. Het wegbeeld hebben ze alleen niet aangepast, waardoor je op bepaalde weggedeeltes aanvankelijk 80 kon en mocht, dit naderhand naar 50 is gereduceerd (uitbreiding bebouwde kom) en nu 30. Dus rijd je op een weg die uitnodigt voor 80 voort te sukkelen met 30.
Sorry, maar sommige snelheidsbeperkingen slaan als een tang op een varken. Niet alle, uiteraard.