Het lijkt een effectief plan: auto's uitrusten met een snelheidsbegrenzer, zodat je nooit meer te hard kunt rijden. Maar er is ook een keerzijde: het kost de schatkist al snel 400 miljoen euro per jaar.

Een 'absurd plan', zegt de Britse belangenorganisatie voor automobilisten ABD, tegen The Telegraph. De Europese Commissie overweegt volgens de Britse krant 'radicale hervormingen' om de verkeersveiligheid te vergroten.

Onderdeel daarvan is een verplichting voor Europese autofabrikanten om alle nieuwe auto's per 2030 uit te rusten met een automatische snelheidsbegrenzer. Die moet te hard rijdende auto's dwingen om af ​​te remmen. “Een geval van de betuttelende overheid die te ver is doorgeslagen", aldus ABD.

Het systeem werkt als volgt. Met behulp van satellieten wordt de locatie van de auto bepaald. De snelheidsbegrenzer zou de auto dan automatisch laten afremmen wanneer deze een wegdeel oprijdt waarop een lagere snelheid is toegestaan dan die de automobilist op dat moment nog rijdt.

Goed voor de verkeersveiligheid, zo lijkt het, maar niet voor de schatkist. Nederland kent een relatief hoog boeteniveau voor te hard rijden. Al die boetes bij elkaar lopen flink in de papieren, blijkt uit overzichten die periodiek naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Zo werden vorig jaar in totaal 5,5 miljoen boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Het gemiddelde sanctiebedrag was 80 euro, wat 440 miljoen euro heeft opgeleverd voor de schatkist. Een verplichte begrenzer zou die jaarlijkse inkomsten doen verdampen.

Al gaat het voorlopig nog om 'verkenningen', zo citeert The Telegraph een woordvoerder van de Europese Commissie. Hoewel de Britten geen onderdeel meer zijn van de EU, is de verwachting dat ook auto's in het Verenigde Koninkrijk met het systeem worden uitgerust. Het zou namelijk goedkoper zijn voor autofabrikanten om één automodel te bouwen voor zowel de EU als het VK.

Ook privacy speelt nog een rol. Zo is de vraag of de locatiegegevens van automobilisten straks wel voldoende zijn afgeschermd van kwaadwillenden.

In auto's die sinds juli 2024 worden verkocht, zit overigens al wel een systeem dat bestuurders via een piepsignaal of een trilling in het stuur waarschuwt dat ze te hard rijden, de zogeheten 'Intelligent Speed Assistance' (ISA). Maar dit systeem hapert nog wel eens in de praktijk, door bijvoorbeeld onjuiste verkeersbordherkenning of verouderde navigatiekaarten.

Bovendien kunnen bestuurders het waarschuwingssignaal van ISA negeren. Niet goed voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Maar dus wel voor de schatkist.