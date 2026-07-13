Snelheidsbegrenzer in auto kost schatkist honderden miljoenen per jaar

Het lijkt een effectief plan: auto's uitrusten met een snelheidsbegrenzer, zodat je nooit meer te hard kunt rijden. Maar er is ook een keerzijde: het kost de schatkist al snel 400 miljoen euro per jaar.



Een 'absurd plan', zegt de Britse belangenorganisatie voor automobilisten ABD, tegen The Telegraph. De Europese Commissie overweegt volgens de Britse krant 'radicale hervormingen' om de verkeersveiligheid te vergroten.



Onderdeel daarvan is een verplichting voor Europese autofabrikanten om alle nieuwe auto's per 2030 uit te rusten met een automatische snelheidsbegrenzer. Die moet te hard rijdende auto's dwingen om af ​​te remmen. “Een geval van de betuttelende overheid die te ver is doorgeslagen", aldus ABD.



Het systeem werkt als volgt. Met behulp van satellieten wordt de locatie van de auto bepaald. De snelheidsbegrenzer zou de auto dan automatisch laten afremmen wanneer deze een wegdeel oprijdt waarop een lagere snelheid is toegestaan dan die de automobilist op dat moment nog rijdt.



Goed voor de verkeersveiligheid, zo lijkt het, maar niet voor de schatkist. Nederland kent een relatief hoog boeteniveau voor te hard rijden. Al die boetes bij elkaar lopen flink in de papieren, blijkt uit overzichten die periodiek naar de Tweede Kamer worden gestuurd.



Zo werden vorig jaar in totaal 5,5 miljoen boetes uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Het gemiddelde sanctiebedrag was 80 euro, wat 440 miljoen euro heeft opgeleverd voor de schatkist. Een verplichte begrenzer zou die jaarlijkse inkomsten doen verdampen.



Al gaat het voorlopig nog om 'verkenningen', zo citeert The Telegraph een woordvoerder van de Europese Commissie. Hoewel de Britten geen onderdeel meer zijn van de EU, is de verwachting dat ook auto's in het Verenigde Koninkrijk met het systeem worden uitgerust. Het zou namelijk goedkoper zijn voor autofabrikanten om één automodel te bouwen voor zowel de EU als het VK.



Ook privacy speelt nog een rol. Zo is de vraag of de locatiegegevens van automobilisten straks wel voldoende zijn afgeschermd van kwaadwillenden.



In auto's die sinds juli 2024 worden verkocht, zit overigens al wel een systeem dat bestuurders via een piepsignaal of een trilling in het stuur waarschuwt dat ze te hard rijden, de zogeheten 'Intelligent Speed Assistance' (ISA). Maar dit systeem hapert nog wel eens in de praktijk, door bijvoorbeeld onjuiste verkeersbordherkenning of verouderde navigatiekaarten.



Bovendien kunnen bestuurders het waarschuwingssignaal van ISA negeren. Niet goed voor de verkeersveiligheid natuurlijk. Maar dus wel voor de schatkist.

Reacties

13-07-2026 12:14:21 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 978

OTindex: 3.315

En zo komen er steeds meer irritante dingen in nieuwe auto's! Laten ze er eerst maar voor zorgen dat de verkeersbordenherkenning werkt! Nu denkt de auto vaak dat je 30 mag waar dat gewoon 50 is! Straks zit ik nog achter zo'n figuur waar de auto begrensd op 30 rijdt terwijl je wel 50 mag!

13-07-2026 12:37:58 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.154

OTindex: 1.187



Als dat de schokkendste dingen zijn in je leven dan zal je een mooi leven hebben @Spotcatus , dan kom je 5 minuten later thuis.Als dat de schokkendste dingen zijn in je leven dan zal je een mooi leven hebben

13-07-2026 12:49:43 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.352

OTindex: 59.537



Hij scheldt daar dagelijks op, maar dat blijkt niet te helpen. @Spotcatus : Precies dat gebeurt bij de Skoda Octavia (leasebak) van mijn zoon. Ook op de snelweg, levensgevaarlijk! De cruisecontrol reageert er namelijk onverbiddelijk op en laat de auto fors afremmen, zonder dat het achteropkomende verkeer daarop rekent.Hij scheldt daar dagelijks op, maar dat blijkt niet te helpen.

13-07-2026 13:19:43 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.236

OTindex: 28.938

@Buick :

, dan kom je 5 minuten later thuis. Quote @Spotcatus , dan kom je 5 minuten later thuis. Op een rit van 5 uur zal dat een beetje meer zijn (5 à 6 x per jaar rijd ik naar mijn broer in Duitsland)

13-07-2026 13:25:16 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.458

OTindex: 25.834

Helaas zou in de meeste gevallen een begrenzer wel degelijk de veiligheid helpen. Ik rijd dagelijks over een smalle één-baans weg, waar op delen de maximum snelheid 30 is. De auto's die daar echt 30 rijden zijn uitermate zeldzaam. Die weg wordt door veel auto's als sluiproute gebruikt om de files op de A4 en A13 te ontwijken en ze rijden daar vaak met 80 door delen waar je 30 mag. Niet fijn op zo'n smalle weg om auto's met een dergelijke snelheid op een paar cm van je stuur te hebben.

13-07-2026 13:32:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.236

OTindex: 28.938





Sorry, maar sommige snelheidsbeperkingen slaan als een tang op een varken. Niet alle, uiteraard. @BatFish : Op een aantal plaatsen in mijn omgeving ken ik plaatsen waar een dergelijk snelheidsbeperking geldt. Veelal in dorpen waar ze het hele dorp op 30 gezet hebben. Het wegbeeld hebben ze alleen niet aangepast, waardoor je op bepaalde weggedeeltes aanvankelijk 80 kon en mocht, dit naderhand naar 50 is gereduceerd (uitbreiding bebouwde kom) en nu 30. Dus rijd je op een weg die uitnodigt voor 80 voort te sukkelen met 30.Sorry, maar sommige snelheidsbeperkingen slaan als een tang op een varken. Niet alle, uiteraard.

13-07-2026 13:58:44 Sjaak

Moderator



WMRindex: 22.352

OTindex: 59.537

@Emmo : Die Skoda's hebben het allemaal, dus het hele wagenpark van dat bedrijf.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.