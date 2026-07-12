Argentinië: Vlieginstructeur pleegt zelfmoord door uit vliegtuig te springen

Vlieginstructeur Leandro Andrés Bertazzo opende onverwacht de vliegtuigdeur in de lucht en sprong eruit om zelfmoord te plegen, waardoor zijn leerling gedwongen werd het vliegtuig zelf aan de grond te zetten.



Volgens een verklaring van het Argentijnse Openbaar Ministerie van 7 juli is de 42-jarige vlieginstructeur Leandro Andrés Bertazzo dood aangetroffen na een incident dat afgelopen weekend plaatsvond in de centraal-Argentijnse stad Toledo.



Volgens de zender TN bevond Bertazzo zich in het Cessna 150-vliegtuig samen met een 22-jarige vrouwelijke stagiaire genaamd Rosario.



De vrouwelijke studente verklaarde dat Bertazzo vóór het incident tegen haar had gezegd: "Je weet wat je moet doen, ga gewoon door," waarna hij zijn koptelefoon en veiligheidsgordel afdeed. Volgens de verklaring van de studente sprong hij uit het vliegtuig om zelfmoord te plegen terwijl het in de lucht hing.



Eduardo Álvarez, directeur van de vliegschool Flying Parrot Córdoba waar Bertazzo werkte, zei dat er geen voorafgaande aanwijzing was geweest dat de piloot van plan was deze actie uit te voeren.



De heer Álvarez verklaarde dat de heer Bertazzo voorafgaand aan het incident een vlucht had voltooid met een andere stagiair.



"Hij nam deze tragische beslissing terwijl hij samen met iemand anders in een vliegtuig zat. Het is onverklaarbaar en onbegrijpelijk, maar de menselijke geest is ongelooflijk complex," zei hij.



De heer Álvarez omschreef de heer Bertazzo als "een geweldige man met een stralende glimlach. We waren erg verrast toen dit gebeurde," zei hij.



De heer Álvarez legde uit dat het openen van een vliegtuigdeur tijdens de vlucht extreem moeilijk is, vergelijkbaar met het proberen om de deur van een auto te openen die met ongeveer 200 km/u rijdt.



De vrouwelijke stagiaire Rosario landde het vliegtuig veilig, ondanks dat ze na het incident hevig geschrokken was, voegde hij eraan toe. Het vliegtuig raakte niet beschadigd.



Volgens TN is Bertazzo een ervaren piloot en werkte hij eerder als vlieginstructeur in buurland Chili.



Het Openbaar Ministerie onderzoekt momenteel de precieze omstandigheden die tot Bertazzo's dood hebben geleid.

Reacties

12-07-2026 17:07:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.325

OTindex: 98.839

Hij was een ervaren piloot, maar het is hem toch niet gelukt om te vliegen.

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