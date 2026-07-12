Passagier uit raam gezogen tijdens Ryanair-vlucht, op nippertje gered

Een passagier is gewond geraakt tijdens een vlucht van Ryanair van het Griekse Thessaloniki naar het Duitse Memmingen, nabij München. Kort na het opstijgen brak het raam naast zijn stoel, waardoor de man deels naar buiten werd gezogen. Medepassagiers trokken hem terug het toestel in.



Het vliegtuig keerde daarop terug naar Thessaloniki, waar de man naar het ziekenhuis werd gebracht.



Volgens ooggetuigen was eerst een harde knal te horen, 'alsof een band klapte'. Daarna volgde een plotselinge drukdaling in de cabine. Zuurstofmaskers vielen uit het plafond en passagiers begonnen te schreeuwen.



De man, een Servische toerist, werd volgens de Griekse autoriteiten met schaafwonden opgenomen in het ziekenhuis. Hij zou verder buiten levensgevaar zijn.



Volgens Griekse media werd het raam geraakt door een stuk puin dat loskwam van een van de motoren, terwijl het toestel boven Noord-Macedonië vloog.



Ryanair bevestigt in een verklaring dat het vliegtuig kort na het opstijgen is teruggekeerd naar Thessaloniki nadat een passagiersraam tijdens de vlucht was losgeraakt.



Het toestel landde volgens de luchtvaartmaatschappij veilig en de passagiers keerden terug naar de terminal. Voor de verdere reis naar Memmingen werd een vervangend vliegtuig ingezet.

Reacties

12-07-2026 17:05:38 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.326

OTindex: 98.839

Oei. Toch maar geen stoel bij het raam

12-07-2026 17:13:32 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.223

OTindex: 28.938

@allone : Als ik kan kiezen ga ik voor "gangpad". Dat is eenvoudiger als je naar de wc moet of even de benen wil strekken.

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