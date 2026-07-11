Oma neemt per ongeluk verkeerd kind mee uit opvang in België

Een oma heeft per ongeluk niet haar kleinzoon, maar een ander kind meegenomen uit de kinderopvang in het Belgische Strombeek-Bever.



Toen de vergissing werd ontdekt werd er een bericht verstuurd via het buurtinformatienetwerk, een samenwerking tussen buurtbewoners en de politie in België. "Dringend op te sporen: dame met buggy met daarin kind van 2 jaar. Vermoedelijk te voet richting centrum van Strombeek-Bever", luidde de oproep.



Het kind werd daarna snel teruggebracht naar de kinderopvang door de opa. "Alles is gelukkig goed afgelopen, maar dat neemt niet weg dat dit niet kan gebeuren", zegt woordvoerder Jelle Scheepers van de opvang tegen de Vlaamse omroep VRT.



De kinderopvang is in gesprek gegaan met de ouders van het kind dat werd meegenomen. Vandaag gaat de opvang in gesprek met het personeel om te bespreken hoe dit voorkomen kan worden. "We gingen ervan uit dat een grootouder een kleinkind herkent", zegt teamleider Nele Macharis.



Om dit te voorkomen gaat de kinderopvang bekijken welke procedures ze moeten aanpassen. Als voorbeelden noemt Macharis het opvragen van de naam en voornaam van grootouders of anderen die de kinderen ophalen. Ook de identiteitskaart opvragen behoort tot de mogelijkheden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.