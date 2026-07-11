Uitvaart met paaldanseres voor Amsterdams stel: Bezoekers wisten van niks

Op sociale media gaat een video viraal waarop te zien is dat een paaldanseres optreedt op de uitvaart van een ouder echtpaar uit Amsterdam. Iede Hoorn is de man achter deze bijzondere uitvaart.Iede, die samen met zijn man Chris uitvaarten organiseert, ziet weinig in een afscheid volgens het vaste draaiboek. "Ik probeer altijd een persoonlijk detail te vinden, zodat een uitvaart memorabel wordt. Er is echt heel veel mogelijk."Eerder organiseerde hij onder meer een techno-uitvaart voor een 40-jarige man met een passie voor muziek en een afscheid in een beachclub voor een jonge vrouw die op het strand leefde. Ook een uitvaart voor een klein jongetje staat hem helder voor de geest. "We fietsten met z'n allen naar een locatie waar normaal gesproken kinderfeestjes werden gehouden. Nu was het een uitvaart, maar wel met een springkussen, snackmuur en snoepbuffet."Maar van deze uitvaart, met de paaldansers, kan hij 'zich niet voorstellen dat deze ooit wordt overtroffen'. "Ik ben eeuwig dankbaar dat ik hier een rol in mocht spelen."Een tijdje terug werd hij gebeld door de dochter en schoonzoon van een oudere vrouw die zou gaan overlijden. "Ze was een begrip op de Amsterdamse Wallen: ze was samen met haar man de oprichter van een van de bekendere nachtclubs daar."Ze openden het gesprek met een opmerkelijk voorstel: het stel wilde niet alleen hun (schoon)moeder cremeren, maar ook hun in 1993 overleden (schoon)vader. "Die wilde ze laten opgraven, zodat ze in de aula met twee kisten stonden." Iede kon toen nog niet bevroeden dat dit niet het meest opvallende detail van de uitvaart zou worden.De dochter en schoonzoon waren eerst sceptisch toen de uitvaartverzorger voorstelde om 'iets' met de nachtclub te doen op de uitvaart. Maar hij bleek toch een zaadje te hebben geplant."De nabestaanden kwamen zelf terug met een bijzondere vraag: of er een paal in de aula geplaatst kon worden. Ik weet zeker dat ze bij het crematorium die vraag nog nooit hebben gekregen."Pas op de dag voor de uitvaart hoorde Iede van de nabestaanden dat er ook een danseres meekwam. "Dan moet je eerst iemand laten opgraven, komt er een paal en vervolgens ook nog een paaldanseres. Fantastisch."De uitvaartbezoekers hadden volgens Iede geen idee. "De muziek werd ingestart: The Show Must Go On van Queen. De paaldanseres kwam met een cape en pakje door het gangpad lopen. Mensen keken: wat is dit? Ze gooide haar capeje af en stond vervolgens in haar outfit te shinen. Daarna liep ze naar de paal en voerde ze een act op. Ik was helemaal gelukkig en met mij de hele aula.""De bezoekers waren wel verrast, maar het verbaasde ze niet", blikt hij terug. "Iedereen in de aula kende het verhaal van het echtpaar. Op Instagram zijn er een paar mensen die er iets van vinden. Ze vinden het respectloos, totdat ze het verhaal horen of lezen."Iede pleit voor meer bijzondere uitvaarten. "Het hoeft niet groot en opvallend, zolang mensen iemand er maar in herkennen. Natuurlijk heb je veel te maken met leed en schrijnende situaties. Soms is er niets moois aan. Maar van elke verdrietige situatie kun je iets maken dat mensen de kracht geeft om verder te gaan. Deze uitvaart was ook verdrietig, maar mensen gingen wel met een glimlach de zaal uit, omdat het zó paste bij die mensen."