Japanse naait lippen huisgenoot aan elkaar

Masae Sakurai, een 49-jarige vrouw uit het Japanse Koga, is gearresteerd omdat ze de mond van haar 42-jarige huisgenote met naald en draad heeft dichtgenaaid. Het incident vond plaats op 29 juni rond 13.30 uur in de woning van Sakurai. De verdachte stak herhaaldelijk door de boven- en onderlip van het slachtoffer, waardoor de vrouw vermoedelijk bijna een dag met een dichtgenaaide mond moest leven. Op 30 juni wist het slachtoffer te ontsnappen. Omdat ze door de strakke hechtingen niet kon praten, droeg ze een mondmasker en vroeg ze in een nabijgelegen winkel stilletjes om hulp met een briefje. Haar leven is niet in gevaar, maar de ernst van haar verwondingen is nog onduidelijk.



De twee vrouwen woonden sinds april 2025 samen. Het slachtoffer verklaarde dat ze uit angst voor Sakurai niet eerder durfde te vluchten. De woning van de verdachte diende al langer als opvangplek voor weglopers en mensen in moeilijke omstandigheden, die Sakurai vaak hielp bij het vinden van werk. Een oud-collega omschreef haar als iemand die goed was in het aan zich binden van mensen. Buurtbewoners herinneren zich dat Sakurai eerder met een buitenlandse echtgenoot in de wijk woonde, maar hij is al langere tijd niet meer gezien. De politie vermoedt dat er mogelijk nog meer personen in de woning verbleven en onderzoekt de exacte thuissituatie.

Reacties

10-07-2026 17:33:48 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.319

OTindex: 3.193

Spannend, ik wacht het vervolg af.

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