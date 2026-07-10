21-jarige docente krijgt celstraf nadat ze leerling naaktfoto's stuurt

Cassidy Carter, een 21-jarige invalleerkracht op een middelbare school in Indiana, heeft twee jaar cel gekregen voor het misbruiken van een leerling. Ze stuurde de tiener via Snapchat naaktfoto’s en vertelde hem dat ze verliefd op hem was. De zaak kwam aan het licht toen de jongen eind 2023 zelf naar een medewerker van de school stapte.



Volgens rechtbankstukken sprak de leerling in december 2023 met een schoolmaatschappelijk werker, die direct de directeur inschakelde. Daarna werd de politie erbij gehaald. Carter had via Snapchat contact met de jongen opgebouwd en stuurde hem ’s nachts expliciete foto’s.



Bij haar arrestatie nam de politie telefoons en computers in beslag. Daarop vonden ze berichten en naaktfoto’s van Carter, die als belangrijk bewijs dienden. Hierdoor hoefde de tiener geen verklaring in de rechtszaal af te leggen.



Carter werd aanvankelijk aangeklaagd voor kinderlokking, maar dat werd later gewijzigd naar mishandeling en misbruik. Aanklager Lynn Deddens gaf aan dat meespeelde dat het slachtoffer inmiddels was verhuisd en niet bij de zaak betrokken wilde worden. De vervolging leunde daardoor volledig op digitaal bewijs.



Uiteindelijk bekende Carter schuldig te zijn aan mishandeling met middelzwaar lichamelijk letsel. De rechter legde haar een gevangenisstraf van twee jaar op. De tiener diende geen slachtofferverklaring in en trad verder niet naar voren tijdens de rechtszaak.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.