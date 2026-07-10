Automatiseringsflop kost deurwaarders 13 miljoen euro

Een volledig mislukt automatiseringsproject heeft deurwaardersbedrijf GGN ruim 13 miljoen euro gekost. De IT-flop was een van de redenen voor het vertrek van de voltallige directie. Dat blijkt uit onderzoek door RTL Z.



Groep Gerechtsdeurwaarders Nederland (GGN) is een van de grootste incasso- en deurwaardersbedrijven van Nederland, met vijf kantoren en zo'n 350 werknemers. Vorig jaar boekte het bedrijf 3 miljoen euro winst op een omzet van ruim 38 miljoen euro.



GGN begon eind 2017 met een ambitieus automatiseringsproject, onder de naam Nexus. Het project werd begroot op 7,4 miljoen euro, en zou aanvankelijk in 2019 worden afgerond. Als gevolg van vertragingen ging Nexus echter pas in 2020 van start. Twee jaar later was sprake van nieuwe vertragingen en flinke kostenstijgingen.



In 2023 bleek uit een evaluatie dat het automatiseringsproject niet voldeed aan de wensen van GGN, en ook niet meer aansloot bij 'de veranderde richting' van de organisatie. Het aanpassen en afronden van het project, zodat het wel aan de wensen voldeed, zou nog eens 10 tot 16 miljoen euro extra kosten.



Daarop greep de raad van commissarissen, die toezicht op de directie van GGN houdt, hard in. In de herfst van 2023 besloten de toezichthouders de stekker uit het hele project te trekken. Er was toen al bijna 12 miljoen euro in geïnvesteerd.



De miljoenen verslindende IT-flop was een van de redenen dat de hele directie van het deurwaarderskantoor enkele maanden later moest opstappen. In een brief over de schorsing van een van de bestuurders noemde toenmalig voorzitter van de commissarissen Mariëtte Doornekamp het automatiseringsproject 'een totale mislukking, die GGN inmiddels ruim 13 miljoen euro heeft gekost, zonder enig merkbaar resultaat'.



Eind 2024 stapte vervolgens ook de voltallige raad van commissarissen op. Naar eigen zeggen kozen de toezichthouders voor hun vertrek omdat het 'om een zwaar commissariaat ging, dat zij al jaren in functie waren en dat zij de tijd rijp achtten voor een nieuwe generatie'.



Marketingdirecteur Niels Beringen van GGN kon vanochtend nog niet uitleggen wat de precieze doelstellingen van Nexus waren, en hoe het automatiseringsproject zo van de rails kon lopen. "Maar alle kosten van het project zijn altijd transparant in de jaarrekeningen opgenomen. Het is zonde van de investeringen, maar dat geldt voor alle projecten die niet opbrengen wat ervan verwacht werd."

Reacties

10-07-2026 08:59:05 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 961

OTindex: 3.274

Zou me niets verbazen als een werknemer hiervoor al gewaarschuwd had maar daarna is ontslagen wegens een negatieve houding...

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