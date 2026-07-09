Ruim 200.000 namaakcondooms uit China onderschept

De Europese fraudebestrijdingsdienst Olaf heeft meer dan 200.000 nepcondooms uit China onderschept die zonder kwaliteitscontrole op de Europese markt belandden. De vervalsingen, verkocht onder de naam en het logo van een bekend merk, werden dinsdag door de in Brussel gevestigde dienst gemeld, zonder het merk te noemen.



Volgens Olaf-directeur Petr Klement zijn deze producten gevaarlijk omdat ze niet getest of gecontroleerd zijn en zo kunnen bijdragen aan de verspreiding van soa’s. Ze voldoen niet aan de Europese eisen voor medische hulpmiddelen, zoals tests op houdbaarheid, stabiliteit en verontreiniging. Olaf heeft inmiddels de smokkelroute blootgelegd na tips van nationale autoriteiten en samenwerking met douanediensten in Roemenië, Servië en Spanje.



Alle zendingen bleken uit dezelfde Chinese bron te komen en werden onterecht als speelgoed aangegeven om controles te ontwijken. De partij heeft een geschatte waarde van ruim 200.000 euro. Met hulp van Chinese autoriteiten zijn de exporteurs geïdentificeerd, wat een belangrijke stap is in het aanpakken van de handelsroute. De zaak benadrukt een breder probleem: ook in andere Europese landen zijn eerder miljoenen nepcondooms onderschept, wat wijst op een terugkerend probleem in de EU.

Reacties

09-07-2026 10:07:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.293

OTindex: 98.797

Safe sex. Made in China

09-07-2026 10:43:54 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.149

OTindex: 1.187

Quote:

... en werden onterecht als speelgoed aangegeven...

Het is wel een soort van speelgoed. Het is wel een soort van speelgoed.

09-07-2026 10:54:46 vaughn

Senior lid



WMRindex: 589

OTindex: 9

Boterhamzakjes?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.