Duiker overlijdt tijdens zoektocht naar overleden duikers

Een duiker van het Maledivische leger is omgekomen bij een zoekactie naar de vier nog altijd vermiste Italiaanse duikers. Zij kwamen deze week om bij een grotduik in de eilandengroep in de Indische Oceaan.



Tijdens de zoektocht werd de duiker onwel, waarna hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht. Volgens de woordvoerder van de Maledivische president overleed hij aan decompressieziekte (duikersziekte).



Donderdag kwamen vijf Italianen om bij een poging grotten te verkennen op zo'n 50 meter diepte bij het atol Vaavu, een ringvorming koraaleiland. Een van de lichamen is gevonden op 62 meter diepte. Vooralsnog wordt uitgegaan van een ongeluk.



De zoekactie is tot ieder geval morgen opgeschort. Dan komen drie Finse duikers, gespecialiseerd in diep- en grotduiken, helpen bij de operatie.



De autoriteiten vermoeden dat de lichamen zich nog in de grot bevinden. Duikers mogen zonder toestemming van de autoriteiten in de Malediven recreatief niet dieper duiken dan 30 meter. Er wordt nog onderzocht waarom de Italianen dieper waren afgedaald dan toegestaan.

Reacties

08-07-2026 16:04:17 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.289

OTindex: 98.782

Als die 4 toch al dood zijn, waarom dan nog een ander leven riskeren?

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