Hier zijn airco's uitverkocht. Chinees 'wolkendak' koelt miljoenenstad met 8 graden

Terwijl mobiele airco’s en ventilatoren nauwelijks aan te slepen zijn, experimenteert een Chinese stad met een spectaculair daksysteem dat de omgevingstemperatuur met 5 tot 8 graden verlaagt via fijne nevelwolken langs flatgevels. Het oogt futuristisch, maar vooral de verschillen in klimaat en waterverbruik bepalen of dit soort oplossingen meer is dan een virale video.In de Chinese stad Yuncheng glijdt sinds kort een witte nevel als waterval langs flatgebouwen omlaag. Op sociale media lijken de torens in wolken gehuld, maar achter het spektakel schuilt een harde realiteit: hitte die de stad onleefbaar maakt. Een nieuw daksysteem moet de omgevingstemperatuur met naar schatting 5 tot 8 graden Celsius omlaag brengen.Het systeem werkt met verneveld water dat onder hoge druk via sproeiers op het dak wordt uitgestoten, waardoor microscopisch kleine druppeltjes ontstaan. Die damp verdampt vrijwel direct in de warme, droge lucht en onttrekt daarbij warmte aan gevels, bestrating en binnenplaatsen – hetzelfde verdampingsprincipe als zweet op de huid. Zo koelt niet de individuele slaapkamer, maar de hele directe leefomgeving van de flats.Dat steden naar dit soort oplossingen grijpen is geen luxe meer, maar noodmaatregel. Recente hittegolven zorgen voor een explosie aan vraag naar airco’s; in Duitsland schoot het aantal zoekopdrachten naar tweedehands airconditioners volgens lokale media van ruim 118.000 naar bijna 2,5 miljoen, en ook elders raken verkoelende apparaten tijdens warme periodes simpelweg uitverkocht.