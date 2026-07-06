Alleen mannetjes? Blijkt niet te kloppen: apenjong geboren in Wildlands

Een grote verrassing in Wildlands: bij de dwergoeistiti's is vorige week een jong geboren. Dit terwijl de dierentuin in de veronderstelling was dat de groep alleen uit mannetjes bestond.De dwergoeistiti's staan bekend als het kleinste aapje ter wereld. De nieuweling maakt het goed, schrijft de dierentuin.Sinds 2020 zijn de dwergoeistiti's te zien in de dierentuin en tot nu toe bestond de groep alleen uit mannetjes. Twee jaar geleden arriveerde een nieuwe groep jonge dieren uit een ander dierenpark. Daarbij bleek één dier uiteindelijk toch een vrouwtje te zijn. Dat werd pas duidelijk toen het jong vorige week werd geboren.De dierentuin is in zijn nopjes met de geboorte. "Wel een onwijs leuke verrassing", vertelt dierverzorger Jop Beugel. "Bij jonge dwergoeistiti's zijn de verschillen tussen mannetjes en vrouwtjes letterlijk en figuurlijk erg klein. Dat deze dieren zich zo goed op hun gemak voelen in hun verblijf dat er een kleintje is geboren, is natuurlijk geweldig."Een volwassen dwergoeistiti wordt ongeveer 15 centimeter lang en weegt nog geen 150 gram. Van nature leeft het dier in de regenwouden van Zuid- en Midden-Amerika.Opvallend is de rolverdeling in de zorg voor de jongen. Vrijwel de hele dag draagt de vader de kleintjes op zijn rug. Alleen wanneer het tijd is om te drinken, brengt hij het jong naar de moeder. Zodra het heeft gedronken, neemt hij het direct weer over. Na ongeveer drie maanden zijn de jongen niet meer afhankelijk van moedermelk en worden ze steeds zelfstandiger.De kleine maakt het goed, hij ontwikkelt zich voorspoedig en drinkt goed. Mocht je het kleine aapje willen zien dan moet je goed je best doen. "Ze zijn zó klein dat je goed moet kijken, ik schat het jong net na de geboorte zo klein als een duim. Als dan één van de mannen met zo'n kleine baby op zijn rug voorbij komt, is dat echt een bijzonder gezicht", besluit Beugel.