Overheid heeft beleid tegen roken, maar geeft wel miljoen aan tabaksgigant

Sigaretten- en vapesfabrikant Philip Morris heeft de afgelopen drie jaar ruim een miljoen euro aan subsidie gekregen van de Nederlandse overheid. De subsidie is bedoeld voor klimaatinvesteringen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Dat juist een tabaksgigant als Philip Morris subsidie krijgt is opmerkelijk. De overheid voert een sterk ontmoedigingsbeleid voor roken.



Dat ontdekte RTL Z in een database van verstrekte subsidies. Philip Morris ontving in de jaren 2023, 2024 en 2025 respectievelijk 373.000, 560.000 en 103.000 euro subsidie. In totaal ruim een miljoen dus.



Daarvoor heeft het bedrijf een beroep gedaan op de VEKI-regeling, voor versnelde klimaatinvesteringen in de industrie. Bedrijven kunnen uit dat potje geld krijgen voor klimaatinvesteringen die zichzelf niet binnen vijf jaar terugverdienen.



Philip Morris kreeg vijf jaar geleden ook al eens subsidie, maar liet in 2023 weten het bedrag te hebben terugbetaald omdat de plannen gewijzigd waren. Vanuit het moederbedrijf zou 17 miljoen dollar worden geïnvesteerd, waarmee de fabriek binnen drie jaar klimaatneutraal zou moeten worden.



Wat daar niet bij werd verteld is dat de fabrikant van rookwaar daar opnieuw subsidie voor aanvroeg bij de Nederlandse overheid. In 2021 ging het nog om 268.000 euro, dat is uiteindelijk dus bijna vier keer zo veel geworden. De subsidie is verstrekt om een installatie op aardgas te vervangen door een systeem met warmtepompen om restwarmte uit het productieproces te hergebruiken, laat het ministerie van Klimaat en Groene Groei weten.



"In 2022 hebben wij een subsidie van het Ministerie van Klimaat en Energie terugbetaald, omdat het oorspronkelijke project niet doorging. Wij gaan zorgvuldig en verantwoord om met publieke middelen", aldus een woordvoerder van het bedrijf.



"PMI investeert in duurzaamheidsinitiatieven om te zorgen dat de volledige waardeketen klimaatneutraal wordt. We zijn blij dat wij hiervoor, net als andere industrieën, gebruik kunnen maken van overheidssteun."



In de gesubsidieerde fabriek in Bergen op Zoom worden tegenwoordig onderdelen voor e-sigaretten gemaakt en halffabricaten - onderdelen dus - voor gewone sigaretten. De overheid voert een sterk ontmoedigingsbeleid voor roken, met hoge accijnzen en minder verkooppunten. Het doel is dat minder mensen gaan roken en vapen, en dat jongeren er helemaal niet meer aan beginnen. Tegelijkertijd blijkt nu dat de overheid een grote tabaksspeler dus ook belastinggeld toestopt.



Het ministerie van Klimaat en Groene Groei laat weten dat het preventiebeleid van het kabinet 'los staat' van de subsidieregeling en dat Philip Morris nu eenmaal aan de regels voor de subsidie voldoet. "De productie van tabaksproducten is in Nederland toegestaan. Zolang die productie plaatsvindt, is het vanuit klimaat- en energiebeleid wenselijk dat deze zo energiezuinig en klimaatvriendelijk mogelijk gebeurt."



"De subsidie is verstrekt voor een verduurzamingsinvestering die leidt tot minder aardgasverbruik en een lagere uitstoot. De subsidie is niet bedoeld om de productie van sigaretten te stimuleren", voegt het ministerie daaraan toe.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.