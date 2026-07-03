De kans op een rabiës besmetting door een vleermuis is binnen Nederland zeer klein (volgens het RIVM).
Zij is echter niet uitgesloten. Als er contact is geweest met een vleermuis, vooral als je gebeten bent (ze hebben scherpe tandjes) of contact hebt gehad met speeksel is het raadzaam om advies in te winnen.
Bedenk: Op het moment dat je symptomen krijgt is het niet meer te genezen.
Quote:
Waarom vaccineren: deze infectie is dodelijk zonder behandeling en bij symptomen is het al te laat voor behandeling.
Uit deze link
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