Zo houdt de airco van je auto je slaapkamer koel

Nu de temperaturen in Europa oplopen, zoeken mensen steeds creatievere manieren om de hitte buiten de slaapkamer te houden. Een Britse eigenaar van een elektrische MG ZS deed iets opvallends: hij gebruikte de airco van zijn auto om zijn slaapkamer af te koelen, en kreeg de temperatuur volgens het verhaal omlaag van 32 naar onder de 22 graden.

De man deelde zijn experiment online en legde uit dat hij met een flexibele ventilatieslang de koele lucht van de auto rechtstreeks zijn slaapkamer in leidde. Die slang werd aangesloten op een ronde luchtuitlaat van de airconditioning, waarna de gekoelde lucht de kamer in stroomde.



Het klinkt als een handige noodoplossing tijdens tropische nachten, zeker in woningen zonder vaste airconditioning. Tegelijk roept deze aanpak ook vragen op, want een aircosysteem maakt geen kou “aan”, maar verplaatst warmte van binnen naar buiten.

Bij een auto wordt die warmte afgevoerd via de condensor aan de voorkant van het voertuig. Als de auto langdurig stil staat terwijl de airco urenlang op volle kracht draait, kan zich daar flink wat warmte ophopen.

Ook het energieverbruik speelt mee. Langdurig gebruik van de klimaatregeling kost stroom, waardoor de accu sneller leeg raakt, terwijl ventilatoren, pompen en de aircocompressor extra lang blijven draaien. Dat kan op termijn voor meer slijtage zorgen, ook al zijn moderne elektrische auto’s wel gebouwd om langere tijd te koelen, bijvoorbeeld tijdens laden of wachten.



Het experiment kreeg veel aandacht omdat steeds meer Europeanen met extreme hitte te maken krijgen. In het artikel wordt beschreven dat eind juni op meerdere plaatsen temperatuurrecords werden gemeten en dat in sommige regio’s de temperatuur richting de 40 graden liep, waardoor de vraag naar koeling snel toeneemt.

Elektrische auto’s hebben bovendien vaak geavanceerde klimaatsystemen die ook op afstand kunnen worden ingeschakeld. Daardoor is de stap naar alternatieve toepassingen voor sommige automobilisten kleiner geworden, al benadrukken kenners dat voorzichtigheid verstandig blijft.



Wie ooit overweegt om een elektrische auto op deze manier als noodoplossing te gebruiken, doet er goed aan om het koelsysteem van de auto goed in de gaten te houden. Het artikel adviseert alert te zijn op storingsmeldingen, afwijkende temperaturen en signalen dat de voertuigkoeling niet normaal blijft functioneren.

Reacties

03-07-2026 08:11:03 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 931

OTindex: 3.106

Dat werkt helaas niet als je vier hoog woont.....

03-07-2026 08:16:56 Yanuqa

Senior lid

WMRindex: 227

OTindex: 0

Wnplts: Gaianes, E

S In mijn slaapkamer is 's zomers regelmatig 33 graden 's nachts. Dus uiteraard heb ik een ventilator, maar sinds gisteren ook een bamboe onderlaken en kussensloop. Verder leg ik een kruik in de vriezer, en met een handdoek eromheen is het een heerlijk koelelement in mijn bed. Ook kun je een handdoek in de vriezer leggen, en die voor het slapengaan op je bed leggen. Heerlijk!

03-07-2026 08:40:07 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.215

OTindex: 98.701



In ieder geval voor het milieu.



Een nat shirt aantrekken helpt ook goed. Of vochtige handdoeken of lakens nemen. Nat doekje in je nek of op je hoofd…



Laatste edit 03-07-2026 08:43 @Yanuqa : kijk 👍 eenvoudige oplossingen die veel beter zijn.In ieder geval voor het milieu.Een nat shirt aantrekken helpt ook goed. Of vochtige handdoeken of lakens nemen. Nat doekje in je nek of op je hoofd…

03-07-2026 08:54:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.074

OTindex: 28.919

@Spotcatus :

Dat werkt helaas niet als je vier hoog woont..... QuoteDat werkt helaas niet als je vier hoog woont..... Hijskraan huren en je auto vierhoog takelen?

03-07-2026 09:18:08 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 931

OTindex: 3.106



@Emmo :

Hijskraan huren en je auto vierhoog takelen? Quote:Hijskraan huren en je auto vierhoog takelen?



Een paar gaten boren door de etages heen en een lange slang is dan handiger

Een paar gaten boren door de etages heen en een lange slang is dan handiger

03-07-2026 09:37:06 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.446

OTindex: 25.794

@Spotcatus :



@Emmo :

Hijskraan huren en je auto vierhoog takelen? Quote:Hijskraan huren en je auto vierhoog takelen?



Een paar gaten boren door de etages heen en een lange slang is dan handiger

QuoteEen paar gaten boren door de etages heen en een lange slang is dan handiger Dan moet die slang wel erg goed geïsoleerd zijn, want over die afstand is de lucht in de slang al weer opgewarmd als hij bij je slaapkamer is. Dan ben je alleen de benedenburen aan het koelen.

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