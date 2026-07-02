Leerlingen bouwen twee jaar aan huis voor docent

NEEDE - Leerlingen van het Assink Lyceum uit Neede hebben de afgelopen jaren gewerkt aan een wel heel bijzonder project. Tijdens het vak bouwkunde werkten ze aan een nieuwe woning voor docent Erwin Beumer. Na vele van lesuren passen, meten, zagen en timmeren is het nieuwe onderkomen opgeleverd in de vorm van een tiny house.

“Ik woonde in een huurhuis en dat huis moest ik uit, omdat het gesloopt werd en er nieuwe woningen zouden komen”, zegt Erwin Beumer tegen streekomroep REGIO8. “Toen ben ik op zoek gegaan naar wat ik wilde, en op dat moment waren ze bij de school waar ik werkte bezig met een project om duurzaam te bouwen.”

De school wilde graag een woning bouwen voor iemand die daar ook echt wat mee zou gaan doen, dus sloten zij met Beumer de handen ineen.

Verschillende scholieren van het Assink bouwden door de jaren heen aan de woning van Beumer, zo ook Boaz Wiezkamp. “Het is leuk om te doen, het is niet iets dat je alle dagen doet”, legt Wiezkamp uit.

“Het is natuurlijk ook leuk dat het een heel duurzaam project is en dat je de wensen van de docent kan laten terugkomen in een tiny house.”

De leerlingen zijn ongeveer twee jaar bezig geweest met het timmeren zelf. “Maar er zit natuurlijk ook heel veel voorbereiding in: tekeningen, vergunningen. Dat heeft wel een paar jaar geduurd.”



Gerard Luttikhold was 27 jaar werkzaam als bouwkunde docent op het Assink Lyceum. Toen hij met pensioen ging, kon hij het project toch niet loslaten en kwam hij terug om de woning af te maken met zijn leerlingen.

“Je maakt iets, dan komt het eindresultaat, dat is wat anders dan een tafeltje maken en een stoeltje maken. Dit is echt”, aldus Luttikhold. “Ik ben echt trots op wat deze leerlingen allemaal gemaakt hebben en het enthousiasme.”



Even was er sprake van dat een andere groep leerlingen het interieur van Beumer zou inrichten, maar dit ging uiteindelijk toch niet door. “Mijn smaak bleek nogal ingewikkeld voor de leerlingen om dat te verbeelden”, vertelt Beumer. “Toen heb ik gezegd dat ik dat zelf wel doe.”



Waar de nieuwe woning van Beumer komt te staan, is nog niet zeker. Hij is bezig met een stuk grond in de gemeente Lochem. En of er dan nog een housewarming voor de leerlingen komt? Als het aan Wiezkamp ligt zeker: "Ja, dat lijkt mij wel mooi."

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