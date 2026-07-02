Loterij waarmee Excelsior '31 vakantiehuis weggaf levert club niets op

Het was een ambitieus plan, maar uiteindelijk levert het voetbalclub Excelsior '31 uit Rijssen niets op. Met een loterij hoopte de club geld op te halen voor de financiering van het nieuwe clubhuis. De verwachting is nu dat de club quitte speelt. "Er komen altijd nog kosten achteraan."

"Na de loting was onze eerste inschatting ergens rond de 50.000 euro, maar we verwachten nu dat we ergens rond de nulgrens eindigen", vertelt Art-Jan Dennekamp, een van de leden van de loterijcommissie. Dat heeft onder meer te maken met kansspelbelasting die de vereniging nog moet betalen. Ook komt er nog een factuur van de accountant.

"We zijn nu aan het afronden", zegt Dennekamp. "Er moet een accountantscontrole uitgevoerd worden en er gaan nog rapportages van de notaris naar de kansspelautoriteiten."



De loterij heeft de club weinig opgeleverd, maar er is wel een gelukkige winnaar. Die had de keuze tussen een geldprijs van 150.000 euro of een vakantiehuis van twee ton. "Ze komen uit de andere kant van het land. Het was meteen duidelijk dat ze voor het vakantiehuis zouden gaan."

Had de winnaar het geldbedrag gekozen, dan had dat Excelsior gescheeld in de belasting. Daar doet Dennekamp niet moeilijk over. "De winnaar heeft een prachtig vakantiehuis en het komt hem helemaal toe."

Het vakantiehuis staat in Hellendoorn. De kans is groot dat de winnaar zich nog eens laat zien bij de club. "Ik heb ze uitgenodigd gezellig een biertje te komen drinken in het nieuwe clubhuis."



Zou Dennekamp, met de kennis van nu, nog een keer zo'n loterij organiseren? "Die vraag is mij heel vaak gesteld, ook binnen de vereniging. Er zijn ook wel mensen die zeggen: 'De volgende keer kunnen we het zo doen.' Ik zou het op de manier zoals we het nu hebben gedaan niet heel snel weer doen."

Dennekamp noemt de loterij een leerproces. "Dat was heel waardevol en heeft veel informatie opgeleverd. Maar ik denk dat ik het thuis op dit moment ook niet verkocht krijg om het nog een keer te doen."



Want er is veel werk in gaan zitten. En stress, omdat in eerste instantie niet genoeg loten verkocht werden. "We hebben dit met een groep van vier mensen gedaan. De anderen blijven weleens onderbelicht, maar ze zijn enorm belangrijk geweest. We hebben er allemaal, denk ik, wel ergens tussen de driehonderd en vierhonderd uur inzitten in een half jaar tijd. Dan kun je je wel voorstellen hoe druk we hier mee zijn geweest."

Winst heeft de loterij dus niet opgeleverd, maar Dennekamp is blij dat de club geen verlies heeft geleden. "We deden het vanuit de club. Dan hadden we als vereniging, ik wil niet zeggen een probleem gehad, maar wel een scheur in de broek."

Reacties

02-07-2026 12:06:38 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 929

OTindex: 3.087

Zonde van het werk dan!

02-07-2026 12:07:27 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.214

OTindex: 98.688

Klinkt idd niet rendabel.

Sneu voor de club en sneu voor de mensen die een lootje kochten om de club te helpen. Alleen niet sneu voor de winnaars

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