Foutje in het lab: kookadvies Drechtsteden was onnodig

Het kookadvies voor kraanwater, dat vorige maand werd afgegeven in de Drechtsteden, blijkt achteraf onnodig te zijn geweest. Waterbedrijf Evides zegt dat door "een menselijke fout" in het laboratorium de verkeerde meetwaarde is doorgegeven.



Uit een evaluatie blijkt nu dat het drinkwater gedurende de hele periode aan alle wettelijke normen heeft voldaan, meldt omroep Rijnmond.



Zo'n 200.000 inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht kregen op 12 juni het advies om het kraanwater eerst drie minuten te koken voordat ze het zouden gebruiken om te drinken, koken of om tanden te poetsen. Evides besloot daartoe nadat bij een controle de E. coli- (of poep)bacterie zou zijn aangetroffen in het drinkwater.



Het advies werd afgegeven voor drie dagen en leidde bij de supermarkten tot een run op flessen en pakken water. Bij een supermarkt in Dordrecht moest de politie eraan te pas komen nadat de sfeer grimmig was geworden. Volgens ooggetuigen duwden volwassenen daar kinderen opzij om een pak water te bemachtigen.



Opmerkelijk genoeg werd het kookadvies al na een dag, dus op 13 juni, weer ingetrokken. Evides besloot daartoe nadat bij nieuwe "zorgvuldige" metingen de E. coli-bacterie niet was aangetoond.



Toen al zeiden deskundigen dat de E. coli waarschijnlijk nooit in het kraanwater heeft gezeten in de Drechtsteden. Uit een evaluatie van het waterbedrijf blijkt nu inderdaad dat het water gewoon veilig was. De afwijkende laboratoriumwaarde waarop het kookadvies was gebaseerd, was het gevolg van een menselijke fout, aldus Evides dat verder geen toelichting geeft.



Evides benadrukt dat bij twijfel over de kwaliteit van drinkwater altijd uit voorzorg wordt gehandeld. Volgens het bedrijf staat de gezondheid van klanten daarbij voorop.

Reacties

02-07-2026 10:25:01 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 923

OTindex: 3.040

Liever te voorzichtig dan niet voorzichtig genoeg.

02-07-2026 10:41:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.209

OTindex: 98.659





Heb jij ijverig gekookt Ik vraag me wel eens af hoe 'schoon' of niet schoon de leidingen zijn. Schoon water is waarschijnlijk een utopie. Maar E. coli-bacteriën kun je waarschijnlijk beter niet binnen krijgen.Heb jij ijverig gekookt @NuxVomica ? En @Grouse

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