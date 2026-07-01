Eeneiige vierling geboren in Veldhoven (en dat is zéér uitzonderlijk)

De kans is slechts één op elf miljoen. Toch is het dinsdag gebeurd in het Máxima Medische Centrum in Veldhoven: de geboorte van een eeneiige vierling.



Een vierling wordt zo’n een keer per vijf jaar geboren in Nederland. Een eeneiige vierling is nog véél zeldzamer. De vier jongens – Adam, Amir, Hassan en Hussein – en hun ouders maken het goed. ‘Het ging allemaal heel snel en professioneel.’



Dat vertelt vader Lamin F. Saidykhan over de bevalling, zo staat in een persbericht van Máxima MC. Samen met zijn vrouw verwelkomt hij dus vier zoons. De vier kwamen na ruim 29 weken ter wereld, terwijl een normale zwangerschap 40 weken duurt. ‘Als ik bij ze ben, kijk ik als eerste naar hun gewicht. Je ziet dat ze groeien en dat is positief’, zegt Lamin. De vierling is ontstaan uit een natuurlijke zwangerschap.



In de familie komen vaker meerlingen voor. Een van de zussen van Lamin kreeg een tweeling, een andere zus zelfs twee keer. De zorg in het Máxima MC maakt veel indruk op de vader. ‘Als ik zo naar het personeel aan de couveuses kijk, dan ben ik trots op hen. Het is zo knap wat zij allemaal kunnen. Iedereen doet wat er van hen verwacht wordt en dat geeft vertrouwen.’



De geboorte van een vierling is namelijk nog niet zo makkelijk. Zorgverleners moeten goed samenwerken. Iedere baby had een eigen team. De geboorte verliep dankzij de goede voorbereiding volgens een gynaecoloog als een geoliede machine.



De operatiekamer moest wel even aangepast worden. Die is normaal namelijk ingericht voor maximaal drie baby’s. De kans bestond dat het een spoedsituatie zou worden, dus daarom was het zo belangrijk dat de kinderen op het juiste moment ter wereld zouden komen.



Dat de vierling in deze regio wordt opgevangen door Máxima MC was niet voor niets. Máxima MC heeft als enige niet-academische ziekenhuis in Zuid-Nederland zowel een NICU (neonatale intensive care, intensive care voor (te vroeg geboren) baby’s, red.) als een obstetrische highcareafdeling (afdeling voor intensieve zwangerschapszorg, red.). Het ging daarnaast om een hele ingewikkelde zwangerschap.



Dat het dan zo goed gaat, was natuurlijk heel fijn. De vader heeft er ook veel van geleerd, zegt hij in het persbericht. Een emotioneel hoogtepunt was voor hem het doorknippen van de navelstrengen. Zijn dochter is in Italië geboren, waar het stel eerder woonde. Daar knippen de artsen de navelstreng door, maar in het MMC mocht hij het zelf doen.



Het gezin komt uit Gambia en woont sinds ruim een jaar in Nederland, samen met hun dochtertje. In totaal hebben ze nu dus vijf kindjes. En de opvoeding is dan ook niet per se een makkelijke opgave, vertelde Coks Feenstra, ontwikkelingspsychoog en gespecialiseerd in twee- en drielingen, een paar jaar terug geleden aan De Gelderlander.



De kinderen zijn namelijk close met elkaar. Ze hebben elkaar al gevoeld en gehoord voor ze geboren werden. „Ze kennen elkaars ademhaling.”



Eenmaal op de wereld, blijven ze een hechte eenheid, vertelt Feenstra. „Dat zie je bijvoorbeeld als van een drieling eentje thuis blijft omdat hij ziek is, de andere twee op het kinderdagverblijf ook uit hun hum zijn. Dan voelen ze zich gewoon niet compleet.”



De twee- of meerling is een eenheid ín het gezin, een waar machtsblok tegenover hun ouders, bij wie de tong sinds hun geboorte op de kniëen hangt. Ze doen elkaar volgens Feenstra ook in alles na. „Maar wie heeft op dat moment écht iets nodig en wat precies? Daar kom je wel uit, maar hierom moeten ouders van twee- en meerlingen veel strenger zijn dan andere ouders.”



Die waanzinnige logistiek, flesjes, luiers, aankleden, dat gaat in één moeite door, anders ‘verzuipen’ de ouders, maar hun grootste uitdaging ondertussen is: ,,Met elk kind individueel een band opbouwen. Elk kind apart goed zien om te weten wat zijn behoeftes zijn, want het zijn niet dezelfde kinderen.”

Reacties

01-07-2026 08:57:35 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.203

OTindex: 98.651

Dat lijkt me idd niet eenvoudig.

En als ze uit Gambia komen is er waarschijnlijk niet veel familie in de buurt.



Één op elfmiljoen? Dat vind ik nog veel. Je zou zeggen dat het regelmatig voorkomt

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