Dirk en Sabine trouwen op snikheet festival

AALTEN - De Farm & Country Fair in Aalten schrapte vrijdag de openingsdag vanwege de hitte, maar deze zaterdag kon het feest alsnog beginnen. Extra bijzonder: Sabine en Dirk Verbrakel gaven elkaar daar het jawoord tijdens de allereerste bruiloft op het plattelandsfestival.



In februari deden de organisatoren van de Farm & Country Fair een oproep via Facebook: bruidspaar gezocht! Een paar maanden later, op een bloedhete zaterdagmiddag in juni, stonden Dirk en Sabine klaar in piekfijne trouwkledij; hij in een crèmekleurig pak, zij in een witte jurk met weelderige kanten ruches.

Vrienden en familie van het echtpaar waren natuurlijk aanwezig, maar ook de duizenden bezoekers van het evenement waren vrij om de trouwerij bij te wonen. Het paar gaf elkaar de bruidskus onder een prieel versierd met hooi, naast een rode trekker.



De Farm & Country Fair betekent veel voor Dirk en Sabine, vertelden ze na het grote moment tegen Omroep Gelderland. "We vinden dit het mooiste evenement van het jaar", zei Sabine. "We komen hier al vijftien jaar en dan zijn we er altijd het hele evenement bij. Daarom dachten we: dit is onze plek om te trouwen." Haar kersverse man Dirk vond het 'supergezellig, superleuk. (...) Zoals elk jaar eigenlijk, de gezelligheid, de mensen, de inzet'.

De Farm & Country Fair is een meerdaags festival dat draait om het landleven. Het wordt jaarlijks gehouden in IJzerloo, een buurtschap in de gemeente Aalten vlak bij de Duitse grens. Al sinds 1996 wordt het georganiseerd door de familie Ruesink, geïnspireerd op de traditionele plattelandsshows in Engeland. De Farm & Country Fair bestaat uit zo'n 400 kramen met verschillende koopwaren, dierenpresentaties, muziekoptredens, oldtimers en meer.



Jaarlijks komen tienduizenden bezoekers op het festival af, waaronder vaste bezoekers Dirk en Sabine. Dit jaar moest het programma op de vrijdag door de hitte worden afgelast. Ook gaan de onderdelen met dieren het hele weekend niet door.

"Het is heel erg jammer dat de Fair iets minder groot kan zijn dit jaar", zei Sabine na de bruiloft, "maar dat is natuurlijk ook omdat het dierenwelzijn hier altijd voorop staat. Maar goed, we maken er met z'n allen gewoon het beste van. Alsnog heeft iedereen zich tomeloos ingezet om voor ons de dag prachtig te maken."

Reacties

29-06-2026 09:41:09 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.190

OTindex: 98.612

Je kunt moeilijk je trouwdatum verzetten omdat het weer je niet bevalt.

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