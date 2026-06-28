Hoofdkantoor Europese Commissie moet airconditioning uitschakelen vanwege hittegolf

Medewerkers van het Berlaymontgebouw ontvingen rond het middaguur een sms-bericht met de volgende tekst: "BERL — DRINGEND — Vanwege extreme weersomstandigheden is de airconditioning op de 1e tot en met de 7e verdieping voor de rest van de dag uitgeschakeld."



Het 13 verdiepingen tellende gebouw huisvest commissievoorzitter Ursula von der Leyen, haar 26 commissarissen en ongeveer 3.000 medewerkers. Von der Leyen werkt op de 13e verdieping en de meeste kantoren van haar commissarissen bevinden zich op de achtste verdieping of hoger.



België en een groot deel van Europa hebben de afgelopen week te kampen gehad met recordhoge temperaturen.



De Commissie heeft eerder deze week richtlijnen voor haar personeel uitgevaardigd, waaronder het advies om 's ochtends vroeg niet naar buiten te gaan, regelmatig water te drinken en eerder te beginnen met werken.



Maar dit advies heeft sommige medewerkers van de Commissie, die in gebouwen zonder airconditioning werken, waaronder DG AGRI, boos gemaakt, zo blijkt uit interne communicatie die door POLITICO's Brussels Playbook is ingezien.



"Het is net feodalisme", vertelde een ambtenaar van de Commissie die op een lagere verdieping van het Berlaymontgebouw werkt, die anoniem wil blijven om vrijuit te kunnen spreken, vrijdag aan POLITICO. Hij verwees daarmee naar het feit dat de commissarissen op de bovenverdiepingen hun airconditioning wel aan mochten laten staan. Een tweede ambtenaar beaamde dat het een "schande" was.



Een derde medewerker op de 8e verdieping vertelde POLITICO vrijdag dat de temperatuur binnen, zelfs met werkende airconditioning, nog steeds 25,7 graden was.



De hittegolf heeft de discussie over het gebrek aan airconditioning in huizen en kantoren in grote delen van Europa opnieuw aangewakkerd. Slechts ongeveer een vijfde van de huishoudens op het continent beschikt over airconditioning. In België heeft een vijfde van alle treinen geen airconditioning, waardoor de nationale spoorwegmaatschappij veel spitsdiensten heeft moeten annuleren.



Ook het Europees Parlement heeft deze week te maken gehad met stroomuitval als gevolg van het hoge energieverbruik van het koelsysteem.

Reacties

28-06-2026 16:11:40 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 908

OTindex: 2.923

Tuurlijk mag de airco wel aan bij de directie. Anders nemen ze niet zo’n besluit! Ik zou naar huis gaan of op de 8ste verdieping gaan werken!

28-06-2026 20:42:32 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.186

OTindex: 98.585

… en de verwarming uitdoen bij koud weer?!



Laatste edit 28-06-2026 20:43

28-06-2026 21:11:17 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.012

OTindex: 28.912

@allone : Uiteraard, dat zit er aan te komen. Als er weer eens een "Dunkelflaute" optreedt in hartje winter moet iedereen met een warmtepomp zijn installatie uitzetten om te voorkomen dat het Binnenhof een paar graadjes kouder wordt.

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