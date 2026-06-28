Eigenaar haalde zelf camper van vlonderpad Grolloërveen

Begin deze week was er twijfel of het nog voor het weekend zou lukken. Maar tot vrijwel ieders grote verrassing is het gelukt om de camper weg te halen die vorige week door het vlonderpad van het Grolloërveen zakte.Woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer was zelf ook enigszins verrast toen hij vanochtend hoorde dat de camper is weggehaald uit het natuurgebied."De campereigenaar heeft dit zelf gedaan", meldt Henry de Jonge van bergingsbedrijf De Jonge Hoogeveen/Bergers Centrale Noord B.V., dat was ingeschakeld voor de klus. Vanochtend kreeg het bedrijf melding van de eigenaar, dat hij de camper gisteravond heeft weggehaald."Ik was ook wel verrast door deze mededeling. Wij waren in de veronderstelling dat wij deze klus zouden uitvoeren, maar we waren nog aan het wachten op groen licht van de verzekeraar richting de eigenaar van de camper", zegt De Jonge. "De inventarisatie hadden wij vrijdagavond al uitgevoerd en het bergingsplan lag inmiddels klaar." Maar nu is de klus dus geannuleerd.Volgens het bergingsbedrijf is de campereigenaar gisterochtend met zijn zoon aan de slag gegaan bij het vlonderpad en heeft hij met houtwerk de beschadigde delen dichtgemaakt en het voertuig zelf met de "nodige risico's" uit de verzakte brug gehaald.Hans Alting van Staatsbosbeheer kan dit bevestigen na navraag bij zijn collega's. Volgens hem is het weghalen van de camper in goed overleg gebeurd met de natuurorganisatie.Volgens Staatsbosbeheer ging het weghalen nog redelijk gemakkelijk. "De gaten zijn gedicht, de camper is opgekrikt en met behulp van rijplaten kon het voertuig naar achteren rijden. Dus de camper is nu terug bij de eigenaar", aldus Alting.De camper stond sinds vorige week donderdagavond vast op het vernielde pad. Camperaars namen daar de verkeerde afslag en reden het vlonderpad op. De planken begaven het en de camper zakte door het houten pad.Weghalen bleek geen eenvoudige klus, vooral vanwege de kwetsbaarheid van het natuurgebied. Staatsbosbeheer wilde geen zwaar materieel in het gebied en ook een legerhelikopter als hulpmiddel was niet wenselijk vanwege het verstoren van de vogels tijdens het broedseizoen.De schade aan het pad leek groot volgens Hans Alting. "Maar de fundering is direct gecontroleerd en die blijkt goed. Zoals het nu lijkt kunnen we de beschadigde planken vrij snel vervangen en met een beetje geluk kan het vlonderpad nog deze zomer weer open.De afhandeling van de schade is volgens Staatsbosbeheer nu een kwestie voor de verzekering.