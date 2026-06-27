Peuter slapend achtergelaten in kinderopvang Schiedam, ouders voor dichte deur

Een kind van 1 jaar oud is donderdagavond slapend achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. Het personeel had de deuren al gesloten en was naar huis gegaan toen de ouders voor een dichte deur stonden. De betrokken medewerkers zijn voorlopig vrijgesteld van hun werkzaamheden.



Het gaat om kinderopvanglocatie Bellefleur van KomKids. In een verklaring laat de organisatie weten het voorval enorm te betreuren.



"Aan het einde van de dag, rond sluitingstijd, is een kind van 1 jaar alleen achtergebleven op de locatie. Het jongetje lag op dat moment te slapen in bed en is bij het afsluiten van de locatie niet opgemerkt", staat in de verklaring.



"Bij dit incident zijn de geldende veiligheidsprotocollen niet nageleefd door de betrokken medewerkers. Daardoor heeft deze situatie kunnen ontstaan. De ouders troffen bij aankomst een gesloten deur aan en hebben daarop de politie ingeschakeld. Nadat duidelijk werd dat er nog een kind in het pand aanwezig was, is ook een ambulance ter plaatse gekomen."



Met het kind gaat het naar omstandigheden goed. "Het kind is ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel. Gelukkig bleek hij in goede gezondheid. Hij heeft gehuild, maar maakt het verder goed."



De organisatie heeft haar excuses aangeboden aan de ouders. "We realiseren ons dat dit een zeer schokkende en ingrijpende gebeurtenis is geweest voor het kind en zijn ouders. We hebben inmiddels persoonlijk onze oprechte excuses aangeboden aan de betrokken ouders. Ook hebben we alle ouders van de locatie, onze medewerkers en andere betrokken instanties geïnformeerd."



De betrokken medewerkers zijn per direct vrijgesteld van hun werkzaamheden. "We zijn direct een zorgvuldig onderzoek gestart volgens onze interne procedures en de geldende werkwijze. Daarbij werken we nauw samen met de externe instanties die bij dit incident betrokken zijn. We nemen dit incident uiterst serieus. Ons doel is om volledig te begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren en om er alles aan te doen om herhaling in de toekomst te voorkomen."

Reacties

27-06-2026 20:04:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.178

OTindex: 98.577

‘Vrijgesteld van werkzaamheden’. Ook een manier om vakantie te krijgen.

27-06-2026 23:14:07 Emmo

Stamgast



WMRindex: 73.003

OTindex: 28.912

@allone : Als het voor eigen geld is heb ik er geen moeite mee.

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