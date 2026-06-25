Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

Onderzoekers stellen op basis nieuw, grootschalig onderzoek dat er geen niveau van alcoholgebruik is waarbij de gezondheidsrisico’s echt nul zijn – zelfs het ‘onschuldige’ dagelijkse glaasje telt mee richting een hoger sterfterisico. Volgens de auteurs moeten richtlijnen die nog uitgaan van twee glazen per dag voor mannen definitief de prullenbak in.



Het zogeheten Alcohol Intake and Health Study, gepubliceerd in het Journal of Studies on Alcohol and Drugs, bouwt een risicomodel op basis van Amerikaanse sterftecijfers, bevolkingsdata en ziektebelasting voor meer dan 200 aandoeningen die aantoonbaar met alcohol samenhangen. Daarbij worden drinkers vergeleken met mensen die nooit alcohol hebben genuttigd, om vertekening door voormalige probleemdrinkers te vermijden. De studie werd in opdracht van een federaal interagency-comité uitgevoerd om de Amerikaanse voedingsrichtlijnen voor alcoholgebruik te herzien.

De uitkomst is weinig geruststellend voor wie op “matig drinken” vertrouwt. Mannen die 14 glazen per week drinken – het oude bovengrensadvies – hebben ongeveer 1 op 25 kans om in hun leven te overlijden aan een door alcohol veroorzaakte ziekte of aandoening. Al vanaf circa 6,5 à 7 drankjes per week overschrijdt het levenslange overlijdensrisico de drempel van 1 op 1.000, en boven 8,5 drankjes per week schiet dat op naar meer dan 1 op 100



Vrouwen blijken kwetsbaarder voor leverschade: bij 14 drankjes per week is hun risico op leverziekten meer dan dubbel zo hoog als dat van mannen, en bij 21 drankjes is het bijna verdrievoudigd. Jongvolwassenen onder de 40 hebben geen enkel gezondheidsvoordeel van alcohol; bij hen domineren verkeersongelukken, geweld en zelfdoding als alcoholgerelateerde doodsoorzaken. Binge drinken jaagt de risico’s verder op: elke stijging van het bloedalcoholgehalte met 0,02 (ongeveer één extra drankje) verhoogt de kans op een dodelijk auto-ongeluk met zo’n 74 procent, en bij zware dronkenschap loopt die kans tientallen keren hoger op dan bij nuchter rijden.

Op basis van deze cijfers adviseren de onderzoekers de richtlijn te versimpelen: maximaal één standaardglas per dag, voor zowel mannen als vrouwen. De comfortabele gedachte dat “een beetje alcohol gezond is” lijkt daarmee definitief verleden tijd – de vraag is alleen hoeveel glazen we daarvoor overhebben.

Reacties

25-06-2026 16:11:47 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 897

OTindex: 2.870

Iedere minuut brengt je dood dichterbij...elke ademhaling is er een dichter bij je dood. Zo lust ik er nog wel een paar.....Statistieken kunnen de boel anders voorspiegelen dan de werkelijkheid is!

25-06-2026 17:06:45 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.164

OTindex: 98.543



Misschien op de lange duur 🤔 En na dit onderzoek gaat iedereen zijn alcoholconsumptie voorgoed en drastisch wijzigen?Misschien op de lange duur 🤔

25-06-2026 18:45:37 Buick

Oudgediende



WMRindex: 6.144

OTindex: 1.187

als ik met pensieon gaat da krijg je een horloge,

Die wil ik dus echt niet. dat is geen horloge de de komende tijd aangeeft, maar een horloge die aftelt

dab weet je bij de 0 at het is afgelopen.

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