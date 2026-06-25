Man overreden door tractor op strand van Vlissingen
Op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Het voertuig reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag.Gerelateerde artikelen
Het ongeluk gebeurde maandag rond 08.00 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht.
Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend.
De politie heeft op het strand sporenonderzoek gedaan. Volgens Omroep Zeeland is het strand inmiddels weer vrij toegankelijk.
De tractor is in beslag genomen voor verder onderzoek.
Dan word ik toch liever door een wekker gewekt.
En dat tentje was onzichtbaar? En de man ook?
Misschien dacht de chauffeur dat het afval was, waar hij probleemloos overheen kon rijden
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