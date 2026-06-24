Bewindslieden uit kabinet-Jetten kregen voor bijna 65.000 euro aan trainingen

Nieuwe ministers en staatssecretarissen van het kabinet-Jetten zijn de afgelopen maanden voor 64.141 euro op cursus gestuurd. Het gaat onder meer om media-, debat-, speech- en taaltrainingen. Dat blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws langs ministeries en uit openbare bestuurskosten.



Het is niet ongebruikelijk dat bij het aantreden van een nieuw kabinet bewindslieden cursussen en trainingen volgen. Die zijn vooral handig voor bewindspersonen die van buiten de politiek komen. En ook nu hebben vooral veel nieuwkomers daarvan gebruikgemaakt.



Zo springen de uitgaven voor de mediatraining en debattrainingen voor minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O'Sullivan in het oog. Zij is afkomstig uit de krijgsmacht en onervaren in de Haagse politiek. Ook 'buitenstaander' Claudia van Bruggen, staatssecretaris van Justitie, volgde media- en taaltraining. Zij werkte hiervoor als bestuurder bij de GGZ.



Tegelijkertijd deed nieuwkomer in politiek Den Haag Eelco Eerenberg, staatssecretaris van Financiën, geen enkele cursus. Hij had overigens wel politieke ervaring, als wethouder in Utrecht.



Mediatraining blijft de populairste voorbereiding voor nieuwe bewindspersonen. Bij Economische Zaken en Klimaat kregen bewindspersonen rond hun aantreden mediatraining. In de openbare bestuurskosten gaat het om 16.698 euro in totaal, omgerekend 4174,50 euro per persoon.



Ook minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken volgde vlak voor zijn aantreden een mediatraining. Volgens het ministerie was de training bedoeld om hem voor te bereiden op mediaverplichtingen en het helder overbrengen van kernboodschappen. De mediatraining lijkt enigszins opmerkelijk omdat Heerma jarenlang werkte als hoofd voorlichting van de CDA-fractie in de Tweede Kamer.



Bij Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur kregen beide bewindspersonen bij hun aantreden een mediatraining. Samen kostten die trainingen 7744 euro inclusief btw.



Ook debattrainingen komen vaker terug in de rondgang. Bij het ministerie van Financiën volgde staatssecretaris Sandra Palmen in mei een debattraining van twee sessies. De kosten: 5105,74 euro inclusief btw. OCW-minister Rianne Letschert kreeg eveneens debatles. Volgens haar ministerie was zij bij haar aantreden nieuw in de politiek en had zij geen ervaring met debatteren of Kamerzaken. De training bij het Nederlands Debat Instituut kostte 2295,01 euro, inclusief btw.



Eerder kwamen al de trainingen van minister van Volkshuisvesting Elanor Boekholt-O’Sullivan naar buiten. Zij volgde een debattraining van 9050 euro en een mediatraining van 2835 euro.



Bij Buitenlandse Zaken staat een VIP HEAT-training gepland. Een Hostile Environment Awareness Training, is bedoeld voor dienstreizen naar hoogrisicoposten of gebieden met een rood reisadvies. De training is verplicht voor medewerkers die naar zulke gebieden reizen. De kosten zijn ongeveer 7000 euro.



Een aantal ministeries zegt dat hun bewindspersonen geen trainingen hebben gevolgd en dat er ook niets gepland staat. Dat geldt volgens de ministeries voor premier Rob Jetten, de bewindspersonen van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Defensie. Bij Defensie gaat het om minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Derk Boswijk. Bij Sociale Zaken gaat het om minister Hans Vijlbrief en minister Thierry Aartsen.

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