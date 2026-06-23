Vogelgriep doodt driekwart van zeeolifantenpups op Australisch eiland

Meer dan driekwart van de zeeolifantenpups op een afgelegen subantarctische eilandengroep is mogelijk overleden door de vogelgriep. Dat zeggen onderzoekers in een nieuw rapport. Het gaat om een groep zuidelijke zeeolifanten, zeer grote zeehonden.



De onderzoekers verzamelden data over de onbewoonde eilandengroep tussen oktober vorig jaar en januari dit jaar. Volgens hun schatting zijn er meer dan 13.000 van de 17.000 zeeolifantenpups doodgegaan. Op sommige plekken is zeker 97 procent van de pups gestorven.



Het gaat om de eilandengroep Heard en McDonaldeilanden in het zuiden van de Indische Oceaan, zo'n 4000 kilometer ten zuidwesten van Australië. De eilandengroep behoort officieel tot Australië en is een broedplaats voor vele vogel- en zeehondensoorten.



Het Australische continent was het enige continent waar vogelgriep (H5N1) nog niet waren voorgekomen. "Deze waarnemingen zijn de eerste detectie in een extern Australisch gebied en laten de voortdurende oostwaartse beweging van de H5-vogelgriep rond het sub-Antarctische gebied zien", zegt hoofdauteur en natuurbioloog dr. Julie McInnes.



Naast de zeeolifantenpups zijn er ook meer pinguïns gestorven dan onderzoekers hadden verwacht. De wetenschappers hebben monsters van zeker negen diersoorten verzameld. Van die negen diersoorten testten zes soorten positief voor vogelgriep, waaronder de zuidelijke zeeolifanten, konings- en ezelspinguïns, de kerguelenzeebeer en het Zuid-Georgisch alkstormvogeltje.



Het onderzoek is gepubliceerd op het open platform BioRxiv voor biowetenschappen. Het gaat om de eerste bevindingen van onderzoekers die gebruik hebben gemaakt van drones en die aan land zijn geweest. Het onderzoek is nog niet door vakgenoten beoordeeld.



Nadat er vorig jaar ineens veel dode zeeolifanten waren gesignaleerd op de eilanden, werd begonnen met het onderzoek. De onderzoekers vermoeden dat de ziekte vorig jaar is meegenomen door trekvogels van de Crozeteilanden, die 1800 kilometer verderop liggen.



'Zorgwekkende ontwikkeling'

De Australische milieuminister Watt zegt dat er meer tests worden uitgevoerd om te kunnen bevestigen dat het daadwerkelijk om het vogelgriep-virus gaat. "We hebben wereldwijd gezien wat de impact van dit virus is op zeefauna, trekvogels en bedreigde vogels en zoogdieren", schrijft hij in een verklaring. "Australië bereidt zich al jaren voor op de mogelijkheid."



Watt zegt dat Australië een uitgewerkt plan heeft om het virus te bestrijden, mocht dat het Australische vasteland bereiken. De overheid heeft al 113 miljoen Australische dollar (omgerekend bijna 70 miljoen euro) beschikbaar gesteld voor de aanpak.

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