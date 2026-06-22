Fransman overleden na klap met petanquebal, verdachte (81) aangehouden

Een 68-jarige man is in de kustplaats Mimizan in het zuidwesten van Frankrijk overleden nadat hij tijdens een ruzie door een 81-jarige man met een metalen petanquebal was geslagen. De man werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar.



Vermoedelijk is de man uiteindelijk aan een hartstilstand overleden. De 81-jarige man die bij het incident betrokken was, is aangehouden.



De ruzie zou zijn ontstaan door een conflict over "territorium". Een groep jeu de boulesspelers die normaal op een strandlocatie speelt, wilde uitwijken naar een baan in het dorp vanwege de schaduw. Daar liep de situatie vervolgens uit de hand.



Volgens een getuige is er al langer spanning tussen de groepen. "Er is een enorme rivaliteit tussen de strandspelers en de spelers uit de stad, maar ik had niet gedacht dat het zo ver zou komen", zei hij tegen persbureau AFP.



De verdachte zat sinds woensdag vast en heeft gisteren een verklaring afgelegd. Hij is onder voorwaarden vrijgelaten en mag hij bijvoorbeeld het land niet verlaten. Hij wordt naar verwachting binnenkort voorgeleid aan een rechter voor een besluit over vervolging.



De verdachte heeft volgens lokale zender ICI Gascogne toegegeven dat hij "een of meerdere klappen met een petanquebal heeft gegeven", maar stelde daarbij dat hij handelde uit zelfverdediging. Volgens hem reageerde hij slechts op klappen van de ander.



De aanklager benadrukt dat nog moet worden vastgesteld in hoeverre het toegebrachte letsel en het overlijden direct met de klap verband houden. De resultaten van de autopsie worden begin volgende week verwacht. Die moeten daar duidelijkheid over geven.

Reacties

22-06-2026 16:13:22 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 882

OTindex: 2.814

Weer zo'n kleuter met teveel testosteron!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.