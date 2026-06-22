Stortvloed spoelt bruidsfeest weg: Zagen alle apparatuur en cadeaus wegstromen

Het noodweer van gisteravond heeft een bruidsfeest in het Twentse grensdorpje Mander verpest. Doordat een beek buiten zijn oevers trad stroomden grote hoeveelheden water een restaurant binnen waar het feest werd gehouden.De 150 bruiloftsgasten in restaurant Watermolen Bels moesten overhaast een veilig heenkomen zoeken. Niemand raakte gewond bij het incident, maar de schade is groot. Het restaurant is voorlopig dicht."Het water kwam zo hard binnen stromen, het was niet meer tegen te houden. Iedereen was in paniek", zegt Gerard Nijhuis, de vader van de bruid bij RTV Oost. "We hebben de kracht van het water enorm onderschat".Waterschap Vechtstromen laat weten dat de Mosbeek gisteravond overliep als gevolg van de grote hoeveelheid regen die in korte tijd viel. Omdat het water al snel 75 centimeter tot een meter hoog kwam te staan, moest de brandweer helpen om de bruiloftsgasten een veilig heenkomen te laten vinden."Hand in hand gingen we over een zelfgemaakte brug de tent uit. Paniek helpt niet, maar je maakt je wel zorgen", zegt Nijhuis.Schade bij het restaurant in ManderDe gasten waren volgens Nijhuis net op tijd weg, voordat de feesttent deels instortte. "Wij zagen alle spullen, apparatuur en cadeaus wegstromen. Dat is zonde, maar op dat moment waren we bezig om met zijn allen veilig op het droge te komen."Restaurant Watermolen Bels zegt "ernstige waterschade" te hebben geleden. "Om de schade te herstellen en alles weer veilig en gastvrij te maken, zullen wij voor onbepaalde tijd gesloten zijn", laat het op Facebook weten. Waarschijnlijk opent het pas later deze zomer weer.De schade bleef in de rest van het beekdal beperkt, omdat er verder geen bebouwing is. Het waterschap onderzoekt vandaag waardoor precies de beek buiten zijn oevers trad.Nijhuis is als vader van de bruid vooral opgelucht dat iedereen er veilig vanaf is gekomen. Hij is blij dat "iedereen een steentje heeft bijgedragen" om de ontruiming zonder verdere problemen te laten verlopen.