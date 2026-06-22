Vermist Brits wandtapijt na 100 jaar opgedoken in Maastricht

Een wandtapijt dat ruim 100 jaar geleden uit zicht raakte, is teruggekeerd naar het landhuis waar het eeuwenlang hing. Een Britse curator ontdekte het vorig jaar op de kunstbeurs Tefaf in Maastricht.Een Belgische kunsthandelaar bood het aan op de beurs. Voor expert Jeremy Warren van de Britse erfgoedorganisatie National Trust was het puur toeval dat hij het werk uit de 16e eeuw herkende. Hij wist dat in de King's Hall van het landhuis Oxburgh in Norfolk ooit zo'n tapijt had gehangen met de Bijbelse koningin Esther als onderwerp.Dat werk was in 1925 door de adellijke familie "met pijn in het hart" verkocht samen met zes andere wandtapijten. De opbrengst werd gebruikt om het onderhoud van hun landhuis te financieren. In de VS werden destijds hoge prijzen betaald voor dit soort kunstschatten.Het tapijt met Esther dook in 1992 nog een keer op bij een veiling, maar verdween daarna weer uit beeld. Van de andere zes werken is al ruim een halve eeuw niet bekend waar ze zijn gebleven.De National Trust is bijzonder verheugd dat dit tapijt nu is teruggekeerd. Het is bovendien nog in bijzonder goede staat. "De intensiteit van de kleuren is opvallend voor zijn leeftijd", zegt een woordvoerder. "Fijne details als Esthers gewaad en baldakijn tonen het vakmanschap en talent van de maker."Hoewel de naam van de maker niet bekend is, vermoeden de experts dat het tapijt 2,5 bij 8 meter groot waarschijnlijk rond 1510 is gemaakt in Brussel, destijds vermaard om zijn tapijten van hoge kwaliteit.De Belgische verkoper Pierre Maes is blij te hebben geholpen bij de terugkeer. "Het is absoluut een eer, de droom van elke kunsthandelaar." Wat er voor het tapijt is betaald, is niet bekendgemaakt.Het tapijt hangt nu weer in Oxburgh. Daar is het dit weekend voor het eerst te zien voor het publiek.