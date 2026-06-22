Frietverbod in Haarlemse wijk? 'Blijf van mijn friet af!'

De Partij voor de Dieren en Progressief Nederland (PN) in Haarlem willen een verbod op fastfoodketens in een nieuwbouwwijk. Op deze manier moet een gezondere leefstijl worden gestimuleerd. 'Betutteling van de samenleving', vindt men in Haarlem. Daarentegen ziet opiniemaker Lale Gül het wel zitten. 'Meer dan de helft van Nederland is veel te dik.'



Verslaggever Jasmine van Dijk bezocht de Noord-Hollandse hoofdstad en stuitte daar op een berg kritiek. 'Dit is een van de redenen dat ik niet meer in Nederland woon, al die betutteling', zegt een voorbijganger.



Jacqueline van den Broek (Partij voor de Dieren) blijft bij haar punt. 'Gezondheid is het kostbaarste wat er is.' Je kunt je wel voorstellen hoe snackbareigenaar Alexander Slag naar het idee kijkt, waarschijnlijk. 'Blijf van mijn friet af!'



Mark Koster kan zich helemaal voorstellen hoe de gemiddelde Haarlemmer naar dit idee kijkt. 'Ongelofelijk dat Haarlem dit weer verzint.'



Opiniemaker Lale Gül maakt zich oprecht zorgen over de gezondheid van de Nederlanders. 'We zijn al zo ver dat je een gratis maagverkleining kan krijgen als kind vanuit het basispakket, dat is echt gestoord vind ik.'



Volgens Koster moet de overheid niet gaan bepalen waar er een snackbar mag komen en waar niet. 'Dit gaat over zelfbeschikkingsrecht.'



'Dan zijn we over een paar jaar een soort Amerika', vindt Gül.

Reacties

22-06-2026 08:49:23 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 879

OTindex: 2.799

En alle mensen die niet te dik zijn mogen ook geen patat meer eten?

22-06-2026 08:55:25 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.146

OTindex: 98.493

Meer dan de helft van de Nederlanders is veel te dik? Waar verstoppen al die mensen zich? Ik ben ze nog niet tegengekomen.

22-06-2026 08:55:36 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 879

OTindex: 2.799

@Emmo : De patat is tegenwoordig zo duur in verhouding tot aardappels dat ik overweeg om een friteuse aan te schaffen. De mensen in zo'n wijk gaan dat beslist doen als ze niet terecht kunnen bij een patatzaak. Of ze rijden verder om af te halen.

22-06-2026 08:59:18 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.146

OTindex: 98.493



… ik zelf houd niet zo van gefrituurde dingen. Maar heb wel gisteren aardappelen met mayonaise gegeten. @Spotcatus : er is idd altijd wel efn mouw aan te passen… ik zelf houd niet zo van gefrituurde dingen. Maar heb wel gisteren aardappelen met mayonaise gegeten.

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