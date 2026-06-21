Ted heeft nu grootste neus ter wereld: Bleef groeien na ongeluk

HONSELERSDIJK - Waag gerust een gok. Hoe groot is de neus van Ted Barendse? Afgelopen weekend was het - ja, het bestaat echt - wereldkampioenschap grootste neus in Langenbruck (Duitsland). Dat liet Ted niet door zijn neus boren, hij won met afstand.Wie náást de 74-jarige Westlander staat, zal zijn neus niet direct opvallen. Maar als je vóór hem staat, kun je moeilijk om de grote gok heen. Ted haalt er zijn neus voor op.'Doe je hem de groeten? Die vent met zo'n brede neus? Ja, dan weet ik dat mensen het over mij hebben. Echt waar, het is gewoon zo. Ik heb een hele grote neus.' Hoe groot dan? 132,52 mm. Neusachtig groot.Aan het formaat neus ging een ongelukje vooraf. Op 9-jarige leeftijd valt kleine Ted hard op zijn snufferd en breekt zijn neusbeentje. 'Dat beentje zit nog ergens in mijn neus, ik weet alleen niet waar.'Door de klap ontstaan bloeduitstortingen in zijn ogen. 'Maar mijn vader stond er nuchter in. Dat trekt wel weer weg, zei hij. Mijn ogen werden inderdaad weer gezond, maar mijn neus bleef groeien.'Wat voor voordelen geeft zo'n groot reukorgaan? 'Nou, je haalt er makkelijker adem mee', lacht oud-tuinder Ted. 'Maar of je er beter mee ruikt? Dat weet ik niet, dat denk ik niet.''Mijn vrouw heeft mij nooit anders gekend, zij had er geen moeite mee. Ze zei altijd: je bent zoals je bent. Harder snurken doe ik ook niet. Behalve dan als je een pul bier achter je kiezen hebt. Ja, dan ga ik natuurlijk mijn best doen', lacht hij.Grote neus, groot geschapen?Ted heeft niet alleen een grote neus, ook heeft hij van die echte grote 'klauwe'. Westlands voor enorme handen, handig in een glastuinbouwgemeente als Westland.Dan rijst de vraag, hoe zit het dan met dat gereedschap daaronder? 'Nou', begint Ted te lachen. 'In café Bij 't Hof in Honselersdijk kom ik graag en daar is het mij regelmatig gevraagd door vaste klanten. Voor jullie een vraag, voor mij een weet, antwoord ik dan.'Echt gepest om zijn grote neus is Ted nooit geweest, al had hij het er op de lagere school af en toe wel lastig mee. 'Met dictee had je het zinnetje Wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht.''Ja, dan zat de hele klas naar mij te kijken. Daar moet je dan aan denken. Zoiets is niet leuk.' Maar later heeft de Westlander er totaal geen last mee gehad. 'Nee, dat deed mij niks meer.'Sterker nog. In plaats van dat Ted 'last' heeft van zijn grote exemplaar, ging de eerste prijs juist niet aan zijn neus voorbij. Afgelopen weekend weet hij het wereldkampioenschap grootste neus op zijn naam te schrijven. Zijn zoon lokte hem er naartoe.In het Duitse Langenbruck troeft hij de winnaar van vorig jaar af: Hans Roest uit Leiderdorp (met een afmeting van 118,4 mm). 'Ik kwam de hal binnen lopen en iedereen draaide zich naar mij om. Ik kreeg allerlei blikken, ook van Hans. Hij zei nog: Nu heb ik verloren.'Er wordt speciale meetapparatuur bij gepakt, en de Duitse juryleden doen hun werk. 'Ook zij vielen steil achterover. 'Wauw', zeiden ze. Toen bleek al snel dat ik met 132,52 mm de grootste neus had.'Ten overstaan van vierhonderd bezoekers mag hij het podium betreden, waar hij - met een staande ovatie - zijn prijzen in ontvangst neemt. Een trofee en een Duitse bierpul van vijf liter. 'Dus ik kan nog een biertje op mijn neus doen. Ook die bierpul is een megading.'