Camperaars zakken door vlonderpad Grolloërveen en krijgen boete

Een opmerkelijk gezicht op het vlonderpad door het Grolloërveen. Daar is een camper door het wandel- en fietspad gezakt. Hoe die daar weg moet, dat is nog de grote vraag, zegt Staatsbosbeheer.

Het incident gebeurde donderdag rond het begin van de avond, waarbij camperaars de verkeerde afslag namen, het vlonderpad opreden en midden op het bijzondere wandel-fietspad tot stilstand kwamen omdat het vlonder het begaf.



Ook voor Staatsbosbeheer een uitzonderlijke situatie, legt boswachter Linde Veldhoen uit. "Onze boa is er gisteravond bij aanwezig geweest en heeft de situatie opgenomen. Die mensen zijn heel erg geschrokken" , zegt Veldhoen.

De grootste klus voor Staatsbosbeheer bestaat nu uit het verwijderen van de camper van het vlonderpad. "Die camper is niet zomaar weg te krijgen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Hoe we dat gaan doen is nog niet duidelijk."



Zo onderzoekt Staatsbosbeheer of er rijplaten op het vlonder gelegd kunnen worden, waarover de camper achteruit kan rijden."

Dat het Groloërveen kwetsbaar natuurgebied is, vormt een extra risico. "We hopen dat we de camper er heelhuids uit kunnen krijgen. Maar de camper is niet beschadigd, ook niet aan de onderkant, dus geen lekkerij gelukkig."



Daarom zullen de fiets- en wandelknooppunten ook worden omgeleid. Het pad is voorlopig buiten gebruik en afgesloten.

De camperaars hebben een boete gekregen voor het rijden over het vlonderpad. "Onze boa heeft wel een proces verbaal uitgeschreven, want ze waren op een pad waar ze niet met de auto mogen komen." De schade die aan het vlonderpad is ontstaan, zal via de verzekering afgehandeld moeten worden, aldus Veldhoen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.