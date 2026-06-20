Jongen (3) belandt in krokodillenverblijf in VK, man opgepakt

Een man uit het Engelse Norfolk is gearresteerd op verdenking van poging tot moord, nadat een driejarig jongetje in een krokodillenverblijf van een dierentuin terecht was gekomen. De jongen is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De politie van Cambridgeshire meldt dat er rond het middaguur een melding binnenkwam vanuit de Johnsons Zoo in Old Hurst, een bekende dierentuin bij de Engelse plaats Huntingdon. Daar troffen zij het jongetje ernstig gewond aan.



Volgens een politiewoordvoerder is de situatie van het jongetje 'kritiek maar stabiel', meldt The Guardian. "Op dit moment spreken we met mensen die op het moment van dit verontrustende incident in de dierentuin aanwezig waren, om meer inzicht te krijgen in de omstandigheden", zegt rechercheur Verity McCann tegen de Britse krant.



Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van een poging tot moord. Veel is nog onduidelijk. De politie gaat er momenteel vanuit dat de gearresteerde man en het kind elkaar niet kennen.

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