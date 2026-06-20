Met een kroon van 28 meter breed, een stamomtrek van 11 meter en een geschat gewicht van 23 ton is de Major Oak een van de grootste en meest iconische eiken van Groot-Brittannië. Nu is de eeuwenoude boom in het Engelse Sherwood Forest, het oude jachtgebied van de volksheld Robin Hood, dood.
De boom bracht dit voorjaar geen nieuwe bladeren meer voort, meldt(opent in nieuw venster) de Britse natuurbeschermingsorganisatie RSPB. Deskundigen schatten dat de eik ongeveer 1200 jaar oud was.
Volgens de beheerders van Sherwood Forest is de boom bezweken door een combinatie van bodemverdichting en opeenvolgende hete, droge zomers. Vooral de recordhitte van 2022, toen in het Verenigd Koninkrijk voor het eerst 40 graden Celsius werd gemeten, zou de conditie van de eik verder hebben verslechterd.
Eerder werden er al steunbalken onder de takken van de boom geplaatst. Foto
De Major Oak groeide uit tot een van de bekendste bezienswaardigheden van Sherwood Forest. Volgens de RSPB hebben de miljoenen bezoekers die de boom in de loop der jaren trok ook bijgedragen aan zijn achteruitgang. Door het vele bezoek raakte de bodem rond de stam sterk verdicht, waardoor wortels minder ruimte kregen om water en voedingsstoffen op te nemen.
De boom wordt al eeuwenlang in verband gebracht met de legende van Robin Hood, de Engelse struikrover die volgens de verhalen van de rijken stal om de armen te helpen. Historici wijzen er wel op dat de verhalen over Robin Hood de Major Oak niet specifiek noemen. Wel wordt daarin gesproken over opvallende bomen die als ontmoetingsplaats dienden.
Aangezien de verhalen over Robin Hood in de 12e en 13e eeuw in de Engelse overlevering opdoken, was de Major Oak toen naar schatting al zo'n 400 jaar oud. De boom moet dan rond de negende eeuw zijn ontkiemd, waardoor die in de tijden dat Robin Hood de rijken teisterde, al een opvallende, volwassen eik moet zijn geweest.
Hoewel de Major Oak dood is, blijft hij gewoon op zijn plek in Sherwood Forest staan. Volgens de beheerders kan de boom nog tientallen tot mogelijk honderden jaren overeind blijven staan.
De dode boom blijft bovendien van waarde voor planten en dieren in het bos. Uit eikels en stekken van de Major Oak zijn eerder al jonge boompjes gekweekt, die op verschillende plekken in de wereld zijn geplant.
aan.