Boa's Schiedam moeten handboeien inleveren, meer dan 200 boetes ingetrokken

Boa’s in de gemeente Schiedam mogen tijdelijk alleen nog maar toezicht houden. Boetes schrijven of hun geweldsmiddelen inzetten, is er voorlopig niet meer bij. Dat komt doordat de aanvraag voor het verlengen van hun bevoegdheden niet correct is afgerond door de gemeente.



Boa's kunnen soms aanhoudingen verrichten, identiteitscontroles uitvoeren, geweld gebruiken en handboeien inzetten. Daarnaast hebben ze ook soms de bevoegdheid om boetes op te leggen bij 'lichte verkeersovertredingen' en overtredingen van de APV, zoals wildplassen of openbare dronkenschap.



Maar dat alles kan alleen met een speciale bevoegdheid. Op 2 juni verliep die voor de boa's in Schiedam. En hij kon niet worden verlengd, want de aanvraag was niet compleet. "Er miste een advies", erkent de gemeente. "De aanvraag van de gemeente bleek niet volledig te zijn."



Inmiddels spreekt de gemeente weer van een 'positief advies', waardoor de boa's de speciale bevoegdheden weer zullen krijgen. Maar daarvoor moet de aanvraag eerst formeel worden afgerond, en dat wordt pas eind juli verwacht.



De 218 boetes die sinds 2 juni door boa's zijn uitgeschreven zullen daarom worden ingetrokken.



Volgens de gemeente zullen de boa's nog steeds actief zijn op straat, en blijven zij 'een aanspreekpunt voor inwoners'. Maar als zij moeten optreden, zullen zij voor nu de politie of andere bevoegde instanties moeten inschakelen.



"Inwoners moeten erop kunnen vertrouwen dat toezicht en handhaving worden uitgevoerd door medewerkers die beschikken over de vereiste bevoegdheden en certificeringen", zegt de burgemeester van Schiedam, Harald Bergmann. "Dat is de afgelopen weken niet gebeurd en daarvoor bieden wij onze excuses aan. We nemen deze situatie zeer serieus."



De vakbond voor boa's in Nederland reageert verontwaardigd. "Het is amateuristisch", zegt een woordvoerder tegen RTL Nieuws. "Het toont slecht werkgeverschap van de gemeente. Geweldsmiddelen krijg je om jezelf te kunnen verdedigen. Je weet als boa nooit wanneer iemand gaat ontploffen. Nu zullen ze er op een andere manier voor moeten zorgen dat het niet zover komt."

Reacties

19-06-2026 14:17:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 72.921

OTindex: 28.906

En hoe gaat het met de verlichte persoonlijkheid die verantwoordelijk is voor deze misser?

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