Bromfiets na 40 jaar terug. Rijdt nog als vanouds

Een bromfiets die in 1984 werd gestolen van een 17-jarige Italiaan, is na ruim 41 jaar door de politie teruggevonden. "Na al die jaren dacht ik dat hij er vreselijk aan toe was," zegt de nu 58-jarige eigenaar Antonio Smiglio tegen de krant La Stampa, "maar hij rijdt nog steeds als vanouds".De Garelli VIP 50 werd in december van 1984 gestolen in de gemeente Vado Ligure, in het noordwesten van ItaliÃ«. Smiglio had het voertuig vastgemaakt met een kettingslot toen hij naar een voetbaltraining ging. Bij terugkomst was de bromfiets verdwenen."Ik weet nog dat ik dagenlang heb gehuild, ik was wanhopig, vooral omdat ik al mijn spaargeld erin had gestoken", vertelt Smiglio aan de krant. "En mijn moeder was ook bijgesprongen."De politie vond het voertuig bij een controle. Ze zagen een man op een bromfiets zonder nummerplaat rijden in de staten van Volpiano, een gemeente op zo'n 120 kilometer ten noorden van de plek waar de diefstal was.Omdat een kenteken sinds 2006 voor bromfietsen verplicht is, werd de man die erop reed aangehouden. De 64-jarige bleek een bekende van de politie en kon niet vertellen hoe hij aan de brommer kwam.Dankzij het chassisnummer kon de politie Smiglio uiteindelijk traceren. Die woonde inmiddels al jarenlang in Saluzzo, op zo'n 2 uur rijden van Vado Ligure. Aanvankelijk kon hij zich de Garelli niet meer herinneren, zegt hij. "Maar al snel kwam het nostalgische gevoel weer terug en de herinnering aan de dag van de diefstal."De brommer is er behalve wat lakschade goed aan toe. Smiglio laat hem nakijken en wil er dan zelf weer op rijden als hij naar de kust gaat. "Ik ben de politie dankbaar dat ik een stukje van mijn jeugd opnieuw mag beleven."