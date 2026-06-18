Londenaars gruwelen na blote fietstocht door de stad

Wie dit weekend in Londen een frisse neus wilde halen, kreeg er gratis en voor niets blote billen bij. Meer dan duizend fietsers trokken de kleren uit

Reacties

18-06-2026 12:54:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.099

OTindex: 98.441

Quote:

als protest tegen de autocultuur en de afhankelijkheid van olie en wat heeft naakt-zijn daarmee te maken? 🤔 Smetvrees? Zolang je niet zelf ook naakt op dat zelfde zadel gaat zitten …en wat heeft naakt-zijn daarmee te maken? 🤔

18-06-2026 12:57:50 Nitropino

Lid

WMRindex: 25

OTindex: 0

@allone : Niets, maar dit zorgt voor meer aandacht, waardoor er meer nieuws over is, en mensen er meer over praten/denken.

18-06-2026 13:33:23 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.304

OTindex: 3.193

Ik hoop dat er die dag geen Amerikanen op vakantie waren, want anders ligt het ziekenhuis al snel vol met mensen met een acute naaktheidsschok.

18-06-2026 13:34:39 Spotcatus

Erelid



WMRindex: 851

OTindex: 2.692

@omabep : Of mensen uit de biblebelt... in Ede kan er niet eens een uurtje in het zwembad vanaf om naakt te zwemmen.

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