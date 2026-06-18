Waar Maar Raar
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Londenaars gruwelen na blote fietstocht door de stad
Wie dit weekend in Londen een frisse neus wilde halen, kreeg er gratis en voor niets blote billen bij. Meer dan duizend fietsers trokken de kleren uit
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Sjaak
18-06-26 - ©
HLN
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Reacties
18-06-2026 12:54:06
allone
Oudgediende
WMRindex: 55.099
OTindex: 98.441
Smetvrees? Zolang je niet zelf ook naakt op dat zelfde zadel gaat zitten …
Quote:
als protest tegen de autocultuur en de afhankelijkheid van olie
en wat heeft naakt-zijn daarmee te maken? 🤔
18-06-2026 12:57:50
Nitropino
Lid
WMRindex: 25
OTindex: 0
@allone
: Niets, maar dit zorgt voor meer aandacht, waardoor er meer nieuws over is, en mensen er meer over praten/denken.
18-06-2026 13:33:23
omabep
Oudgediende
WMRindex: 11.304
OTindex: 3.193
Ik hoop dat er die dag geen Amerikanen op vakantie waren, want anders ligt het ziekenhuis al snel vol met mensen met een acute naaktheidsschok.
18-06-2026 13:34:39
Spotcatus
Erelid
WMRindex: 851
OTindex: 2.692
@omabep
: Of mensen uit de biblebelt... in Ede kan er niet eens een uurtje in het zwembad vanaf om naakt te zwemmen.
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