Vergunning marathon Sneek ingetrokken. De nep-ambulancebroeder had het EHBO-plan gemaakt

Een week voordat de eerste marathon van Sneek zou plaatsvinden, heeft gemeente Sudwest Fryslan de vergunning ingetrokken. Dat gebeurde nadat werd ontdekt dat de Groningse nep-ambulancebroeder het EHBO-plan had gemaakt. ‘We proberen zo snel mogelijk een nieuw plan te maken’.



Elke zomer wordt de 4 en 10 Mijl van Sneek georganiseerd. Dit jaar is daar voor het eerst een marathon bijgekomen. Ruim 3.000 renners hadden zich daarvoor ingeschreven. Dat betekende, laat de organisatie weten, dat het evenement naar een andere datum is verplaatst (20 juni) en dat er strengere eisen worden gesteld. Zo moet er een doorwrocht verkeersplan zijn, inclusief verkeerbegeleiders. En er moet een professioneel EHBO-plan zijn.



Normaal gesproken werkte de organisatie naar volle tevredenheid samen met een EHBO-bedrijf uit Sneek. Maar dat zit deze week op Terschelling vanwege Oerol. En zo kwamen ze uit bij Medical Support Group International uit Groningen, niet wetende dat dat het bedrijf van A.E.P. is, de beruchte nep-ambulancebroeder. En dat hij heeft hij zelf ook niet gemeld.



Sterker: hij maakte het plan, leverde het in en de vergunning werd verleend. Totdat de gemeente er vorige week achter kwam dat de nep-ambulancebroeder het plan had geschreven. Reden voor de gemeente om de vergunning per direct in te trekken.



In een interne mail die hierover naar ambtenaren is gestuurd, staat: „De betrokkene is door een organisatie ingehuurd voor de ehbo-zorg. Hij heeft het plan geschreven en zou alle inzet en coördinatie regelen. Wij hebben hierop de vergunning voor het evenement ingetrokken. Graag aandacht hiervoor bij alle afdelingen van openbare orde en veiligheid en vergunningverlening, want hoewel het op papier goed lijkt is betrokkene onbetrouwbaar en een risico voor de veiligheid en volksgezondheid.”



De organisatie bevestigt dat de vergunning is ingetrokken, maar heeft goede hoop dat het evenement alsnog kan doorgaan. Ze zijn in gesprek met een ander EHBO-bedrijf dat onder andere de Loop in Leeuwarden begeleidt. „De komende dagen moet het plan worden gemaakt en hopelijk krijgen we dan alsnog een vergunning. De gemeente heeft er in ieder geval vertrouwen in.”



De nep-ambulancebroeder heeft de afgelopen jaren meermalen het nieuws gehaald omdat hij zich voordeed als politieagent, brandweer en ambulancebroeder, terwijl hij dat niet is. Dat weerhield hem er niet van om ook daadwerkelijk mensen in nood te helpen. Zo verscheen hij meermalen als politieagent bij incidenten op Groningse wegen. Hij sprak betrokkenen aan en regelde het verkeer. Bij in ieder geval een incident werd hij ontdekt en weggestuurd door andere agenten.



In diezelfde periode reed hij rond in niet van echt te onderscheiden ambulances, inclusief zwaailichten en sirenes. De ambulances lagen ook nog vol met medische apparatuur en hij droeg ambulancekleding. Al die spullen had hij ontvreemd van de ambulancedienst Groningen en bijvoorbeeld het Witte Kruis.



Als ambulancebroeder verscheen hij bij ongelukken en reed hij rond op evenement zoals de Sneekweek. Daar probeerde hij zelfs een vrouw in medische nood te helpen en mee te nemen in zijn ambulance, dat werd voorkomen door oplettende EHBO’ers die de politie hadden ingeseind. Diezelfde avond is de nep-ambulance in Groningen in beslag genomen.



Ook in de Groningse wijk Beijum sloeg hij als nepambulancebroeder toe. Hij reed daar in zijn ambulance rond toen hij werd gewenkt door een omstander bij een bushalte. Een vrouw was gevallen en had veel pijn. Hij hielp haar, stelde een diagnose, gaf haar druivensuiker en een ambulanceformulier van de ambulancedienst in Limburg mee vol medische termen.



Op vrijdag 20 maart moest hij zich onder andere voor die zaken verantwoorden voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank in Groningen. Na aan krankzinnig proces, waarin hij alles met overtuiging ontkende terwijl de feiten overduidelijk waren, werd hij veroordeeld tot vijftien maanden gevangenis, waarvan tien voorwaardelijk. Daarnaast moet hij zich verplicht laten helpen bij zijn mentale problemen en hij heeft een beroepsverbod van drie jaar gekregen. Omdat hij in hoger beroep is gegaan, is de straf nog niet uitvoerbaar. Het is nog niet bekend wanneer het hoger beroep dient.



De nep-ambulancebroeder meldt dat het bij hem bekend is dat de vergunning is ingetrokken. Volgens hem had het collega het plan geschreven en was er iets misgegaan met de paginanummering waarop de gemeente de vergunning introk.

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