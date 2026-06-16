Een groep wetenschappers heeft in Angola tientallen diersoorten ontdekt die nog niet wetenschappelijk bekend waren.
De groep van organisatie The Wilderness Project deed in februari onderzoek op het Lisima-plateau, een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, de aanwezigheid van landmijnen en omdat het gebied lastig te bereiken is, werd er nog weinig onderzoek gedaan.
Tijdens de expeditie werden onder meer acht nog niet beschreven libellesoorten gevonden, drie nieuwe sprinkhaansoorten en ongeveer zestig motten- en vlindersoorten die tot nu toe nog onbekend waren voor de wetenschap. Verwacht wordt dat nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat nog meerdere insecten nader worden onderzocht.
Onder de nieuwe soorten zijn onder meer een gepantserde roofkrekel, een nog niet beschreven koperkleurige rups en de volwassen vlindervorm daarvan en een krabspin die onder ultraviolet licht fluorescerend is (Foto
).
Een andere soort die werd ontdekt was een wielwebspin
die er met zijn rode tint uitziet als een lieveheersbeestje waardoor andere dieren denken dat deze soort giftig is om te eten.
"De gepantserde krekels zijn erg gaaf. Ze zien er heel stoer uit," zegt expeditieleider Rob Taylor tegen persbureau Reuters. "Als verdedigingsmechanisme kunnen ze zelfs vloeistof spuiten op iedereen die ze probeert aan te vallen."
De onderzoekers waken voor te veel optimisme over het voortbestaan van de dieren. Overal ter wereld verdwijnen in rap tempo diersoorten door menselijke activiteiten. Volgens onderzoeker Taylor worden de diersoorten op het Lisima-plateau bedreigd door het kappen van bomen, ontbossing en kleinschalige diamantmijnbouw.
aan.