Veiligheidstouw zat niet vast: vrouw overleden bij bungeejump in Brazilië

Voor een student is een bungeejump van een brug in Brazilië dodelijk afgelopen. De veiligheidstouwen die haar moesten beschermen zaten niet vast, waardoor ze veertig meter naar beneden is gevallen. De vrouw overleefde de sprong niet.De 21-jarige student Maria Eduarda Rodrigues de Freitas had gisteren een tour geboekt met een wandeling en een sprong vanaf de top van een verlaten brug in São Paulo. Op een video is te zien waarop drie gidsen Maria Eduarda omhoog tillen.Getuigen melden volgens lokale media dat de studente vervolgens zonder veiligheidstouw naar beneden werd gegooid en van een hoogte van 40 meter is gevallen. Hulpdiensten werden nog opgeroepen, maar de vrouw overleed ter plaatse.De politie heeft drie personen gearresteerd die verantwoordelijk zouden zijn voor de val van Maria Eduarda. Twee personen waren weggevlucht van de brug, maar de politie kon hen na een zoektocht met een helikopter aangehouden in het bos.Volgens Globo wordt het trio beschuldigd van doodslag met opzet. Zij zouden het risico op de dood van een ander hebben aanvaard. In totaal zouden zes personen zijn aangehouden en verhoord, meldt CNN Brasil, maar drie verdachten zitten nog vast.