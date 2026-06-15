Fatbike die 100 km/u kan in beslag genomen door politie

De politie van Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel heeft bij een controle een fatbike in beslag genomen die een snelheid van 100 kilometer per uur kan rijden. Dat is 75 kilometer per uur harder dan toegestaan.



De politie deelt op Instagram dat het gaat om een 'fatbike', dan wel een elektrische fiets. Op de bijgevoegde foto's lijkt het te gaan om een zogenoemde 'skinny bike'. Dat is een vernieuwd model van de fatbike, waarmee fabrikanten de regels rondom fatbikes kunnen omzeilen.



Het belangrijkste verschil tussen de fatbike en de skinny bike is de banddikte. Fatbikes hebben meestal banden van zo'n 10 centimeter, en skinny bikes maximaal 7 centimeter. Elektrische fietsen met banden breder dan 7 centimeter zijn sinds kort op sommige plekken niet meer toegestaan. Daarom brachten verschillende fabrikanten de dunnere variant op de markt.



Gisteren heeft de politie ook al een gelijksoortig model in beslag genomen, omdat tijdens een controle bleek dat die een snelheid van 57 kilometer per uur kon bereiken.



"Beide bestuurders hebben bekeuringen gehad en de fietsen zijn door ons in beslag genomen", schrijft de politie op Instagram. Volgens hen gaat de officier van justitie bepalen of de eigenaren de fietsen ook weer terugkrijgen.



Fatbikes mogen tijdens winkeltijden het centrum van Enschede niet meer in. De gemeente grijpt in na klachten over gevaarlijke situaties. Maar de regel geldt alleen voor banden dikker dan 7 centimeter. Ondertussen kijken jongeren al naar een alternatief, de zogeheten skinny bike.

Reacties

15-06-2026 18:06:08 allone

Oudgediende



WMRindex: 55.076

OTindex: 98.419



Dus nu iedereen een skinny bike kopen ?!

What’s in a name



Vorige week reed ik 70 km in de auto naast een scooter die net zo hard reed op het fietspad 🙄 Ja idd. In het Vondelpark mogen ook geen fatbikes.Dus nu iedereen een skinny bike kopen ?!What’s in a nameVorige week reed ik 70 km in de auto naast een scooter die net zo hard reed op het fietspad 🙄

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